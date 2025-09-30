Callejugando inunda de niños la Plaza Mayor de Andalucía de Palma del Río

Unos 1.200 alumnos de Primaria de todos los colegios de Palma del Río, Hornachuelos y La Campana (Sevilla) y 110 monitores se han concentrado en la mañana de este martes en la Plaza Mayor de Andalucía para jugar a las canicas, a las chapas o cualquier otro juego tradicional. La iniciativa la ponía en marcha la Diputación de Córdoba y se denomina Callejugando, y tiene como objetivo fomentar el deporte como hábito saludable y facilitar la desconexión digital de los escolares.

El diputado provincial delegado de Deportes, Antonio Martín, dio la bienvenida a los escolares en la plaza, dando "buenos días con alegría". Martín comentó que esta iniciativa se enmarca dentro de la campaña BeActive Córdoba, que este año se desarrolla en Palma del Río, dentro de la Semana Europea del Deporte.

Antonio Martín se dirige a los alumnos participantes en la iniciativa. / J. Muñoz

El diputado provincial habló del objetivo que es que los niños "estén jugando en un entorno urbano y de forma saludable hagan deporte" y se mostró "muy contento" por realizar esta actividad en un día "que ha salido muy bueno", ya que ha lucido un magnífico sol y las temperaturas han sido suaves. También han estado presentes Sara Alguacil, diputada de Juventud, y Lorena Pérez, concejala de Juventud en el Ayuntamiento de Palma del Río.

Convivencia

La actividad une deporte y tradición y los alumnos se lo han pasado en grande en una mañana de juegos donde han podido convivir alumnos de los centros CEIP El Parque, CEIP Ferrobús, Colegio Salesiano San Luis Rey, Colegio Inmaculada Concepción y CEIP Carmona Sosa de Palma del Río, el CEIP Victoria Díez de Hornachuelos y el CEIP Bernardo Barco de La Campana.

Como monitores han estado presentes alumnos de los ciclos formativos de animación y actividades físicas del IES López Neyra de Córdoba. A ellos también les ha servido la experiencia para seguir creciendo en su formación.