Baena inicia los trabajos preliminares para localizar las fosas comunes del cementerio municipal

El Ayuntamiento de Baena ha iniciado los trabajos preliminares para la localización de las fosas comunes del cementerio municipal, una actuación largamente esperada que permitirá sentar las bases para futuras exhumaciones en el marco de la memoria democrática.

El concejal de Memoria Democrática, David Bazuelo, ha sido el encargado este martes de abrir la comparecencia municipal, subrayando que el proyecto es fruto de un trabajo sostenido durante más de un año: "Hoy empieza a ser visible una línea de trabajo que llevamos tiempo organizando. Aunque en su día no conseguimos financiación suficiente a través de la FEMP, decidimos que el Ayuntamiento debía iniciar este camino con recursos propios. Era la única manera de estar preparados para acceder en el futuro a ayudas más cuantiosas que nos permitan avanzar en la exhumación de las fosas", señaló Bazuelo.

El edil explicó que el proyecto cuenta con un presupuesto de 10.550 euros, de los cuales 4.000 euros proceden de la convocatoria de la Diputación de Córdoba para 2025, a través de Memoria Democrática.

Investigación histórica y georradar

La actuación está siendo dirigida por la historiadora Carmen Jiménez Aguilera, de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, entidad especializada en investigaciones de memoria histórica. El trabajo incluye un estudio documental con revisión de archivos militares y civiles para identificar víctimas, fechas y posibles lugares de enterramiento; y la prospección con georradar, realizada junto a la Universidad de Cádiz en dos zonas concretas del cementerio para verificar la existencia de enterramientos colectivos.

Jiménez adelantó que la documentación disponible ya apunta a la existencia de varias fosas comunes con diferentes cronologías: ejecuciones masivas tras el golpe de 1936, fusilamientos durante la guerra y al menos 33 ejecuciones de posguerra documentadas a partir de abril de 1939.

Alumnos de Arqueología del IES Juan de Aréjula atienden las explicaciones. / Juan Carlos Roldán

El acto ha contado también con la participación del alumnado de Arqueología del IES Juan de Aréjula de Lucena, que ha podifo asistir a una demostración práctica del uso del georradar. "Es fundamental que los jóvenes comprendan no solo la técnica, sino también la importancia de preservar la memoria y la verdad histórica", apunta Jiménez.

Compromiso con la dignidad

La alcaldesa, María Jesús Serrano, ha destacado que este paso supone un compromiso firme del Ayuntamiento con la ciudadanía: "Hay muchas familias que aún esperan dar digna sepultura a sus seres queridos. No se trata de remover el pasado, sino de cumplir con la Ley de Memoria Democrática y con un deber moral de verdad, justicia y reparación. Este Ayuntamiento va a trabajar para que Baena recupere su memoria y para que hechos tan dolorosos nunca más se repitan".

Serrano ha recordado que el Ayuntamiento mantiene contacto con la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, lo que facilitará acceder a subvenciones estatales para continuar con las catas arqueológicas y exhumaciones una vez concluyan los estudios preliminares.