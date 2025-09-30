El Ayuntamiento de Cabra intervendrá en la red de saneamiento del parque deportivo Heliodoro Martín

El Ayuntamiento de Cabra ejecutará el proyecto de conexión de aguas residuales de las piscinas del Parque Deportivo Heliodoro Martín con los colectores del sistema de saneamiento de la red general para poner fin a los problemas derivados que se vienen sucediendo desde hace unos años, gracias a una de las modificaciones de crédito aprobadas en sesión plenaria por parte de la Corporación municipal y cuya inversión alcanza los 80.000 euros.

En una sesión plenaria que comenzó con la lectura de un manifiesto por Carmen Mangas, presidenta de la Asociación de Alzhéimer Egabrense, con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que cada año se conmemora el 21 de septiembre, el debate se centró en las mociones.

Salieron adelante las dos presentadas por Unidad Vecinal Egabrense. La primera, con el respaldo unánime de todos los grupos, para que el Consistorio gestione la posible creación de senderos de uso turístico y deportivo en el paraje de la Fuente del Río, una vez se ejecuten las actuaciones pertinentes que determinen la viabilidad técnica y económica del proyecto. La segunda moción recibió la abstención del grupo popular, por la que el Ayuntamiento solicitará a la Junta de Andalucía el deslinde y amojonamiento parcial de la Vereda del Duque, concretamente en el descansadero-abrevadero de la denominada Fuente del Lobo.

Reivindicaciones

También salió adelante con el voto de todos los grupos la presentada por el PSOE, por la que se insta a la Junta de Andalucía a establecer de manera urgente los mecanismos necesarios para regularizar la situación laboral de los mediadores comunicativos, de modo que esta figura quede reconocida e incluida dentro de la plantilla oficial de la Consejería de Educación, y la publicación urgente del Plan de Infraestructuras Educativas 2025, incluyendo un capítulo específico para la mejora de los centros de Cabra y la dotación de recursos humanos necesarios para la atención a la diversidad.

En dicha iniciativa se exige el cumplimiento de los compromisos de reducción de ratios y refuerzo de plantillas docentes, extendiéndolos a todas las etapas educativas y contemplando expresamente a los profesionales de apoyo a la inclusión.

A instancias del PP se incluyó una enmienda por la que se insta al Ministerio de Educación a dar cumplimiento de la promesa realizada en 2022 por la ministra, relativa a la aportación de 200 millones de euros para la bioclimatización de centros educativos, así como financiar con fondos extraordinarios el aumento de plantillas de profesionales de atención a la diversidad.

Otras mociones

Por el contrario, no salieron adelante las dos mociones que llevó a pleno Vox, una sobre el arreglo del pavimento del Pabellón Municipal de Deportes y otra sobre la mejora de servicios en el paraje de la Fuente las Piedras.

Entre otros asuntos, se aprobó unánimemente la rotulación de la calle paralela a la calle Málaga, aún sin nomenclatura, con el nombre De la Amargura, tal y como fue solicitado por la asociación de vecinos del barrio de Belén en homenaje a uno de los parajes más emblemáticos del monte de La Atalaya, en las inmediaciones de dicho barrio.

Por la vía de urgencia se respaldaron dos propuestas de Alcaldía sobre la ruta GR Subbeticana, solicitada por la Mancomunidad de la Subbética dentro de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, y un suplemento de crédito de 27.000 euros para sustitución de pavimentos en la Ciudad de los Niños y mejora del utillaje y maquinaria en el cementerio municipal San José.