Francisco Palomares: «Villafranca está de moda»

- Hace varios días inauguraron una oficina de información turística, página web y logotipo turístico. ¿Qué pretenden con ello?

Que Villafranca tenga otro sector económico importante. Tenemos la agricultura, la industria, el logístico, y ahora, el turismo familiar. Son gremios que generan empleo y hacen a nuestro pueblo más grande, porque Villafranca está de moda. Tuvimos la oportunidad de solicitar una subvención de fondos europeos. Conseguimos 2,4 millones de euros y nos han dado un impulso impresionante, no solo en instalaciones, sino también en la digitalización del municipio para llegar a un mayor número de personas, y, por supuesto, en sostenibilidad. Tenemos tres grandes espacios que tenemos que aprovechar y lo estamos haciendo a través del Plan de Sostenibilidad Turística (la sierra, con el parque periurbano Fuente Agria, cuyo uso y gestión es ya del Ayuntamiento de Villafranca) tras un largo proceso. Tenemos nuestro patrimonio cultural que lo estamos rehabilitando, como el caso de la Casa Palacio, que es un edificio declarado BIC, donde está la oficina de información turística, y nuestro Guadalquivir, que supone un gran potencial para el turismo activo. Esta apuesta por seguir descubriendo sectores que generen riqueza nos lleva a apostar ahora por el turismo.

- ¿Qué se ofrece en ella?

Toda la información turística que se necesite. Además, contamos con una sala en la que el visitante podrá conocer nuestra historia. Además, podrá realizar un viaje en globo virtual con unas gafas tridimensionales en las que podrá descubrir nuestro municipio desde las alturas. También contamos con varios paneles informativos que incitan a conocer el pueblo de primera mano.

- Preguntamos a la concejala Carmen Porras sobre la importancia de esta oficina.

Que la gente que venga de fuera conozca Villafranca por completo, desde la gastronomía, pasando por el turismo activo, la sierra, el río, la campiña, su gastronomía, sus fiestas y tradiciones. Ofrecemos un pack completo.

- ¿Tienen un control del aumento de visitantes que se está detectando en los últimos años en su pueblo debido a esta interesante oferta turística que está surgiendo?

La oficina de turismo va a marcar un antes y un después en el control de las visitas. Ya hay cámaras y sensores distribuidos por el municipio para realizar el cuenteo y poder comparar el nivel de visitas en los diferentes eventos, ya sea en verano, con el Aquasierra, la Gran Huevada en mayo, feria de la Virgen de los Remedios en septiembre, la feria de Santiago y Santa Ana de julio y de los numerosos eventos culturales, sociales y deportivos que celebramos a lo largo del año, que no son pocos. Notamos en determinadas épocas del año momentos de masiva afluencia, sobre todo cuando las plazas del camping están completas, el parque acuático…, y ahora queremos saber exactamente cuantas personas nos visitan. Teniendo los datos objetivos podremos ir mejorando y ampliando la oferta, viendo lo que funciona y lo que no para así tomar decisiones.

- ¿Qué valoración hace de vuestros recursos turísticos en un municipio con poco menos de 5.000 habitantes?

El que vino a Villafranca la primera vez y se instaló en este espacio físico no era tonto ni estaba local. Estamos en un lugar muy rico, junto al río Guadalquivir, la falda de Sierra Morena y una campiña muy fértil. Todo ello ha ido aumentando en el tiempo y hemos aprovechado la situación idónea de Villafranca, sacándole el máximo potencial. El poco patrimonio monumental que tenemos está bien cuidado y cuando hagamos el Museo de Artes Populares seguiremos aumentando nuestro potencial, gracias a una subvención que tenemos solicitada. El turismo cultural, natural, activo, religioso, deportivo, acuático, costumbrista, etcétera, es extraordinario en Villafranca. Lo estamos viendo día a día y en octubre celebraremos un Festival de Carnaval, al que vendrán las mejores agrupaciones de Cádiz. Impulsamos el turismo de espectáculos que atraen también a mucha gente, generando riqueza en nuestro municipio.

- Villafranca se está convirtiendo en un municipio cada vez más turístico. ¿Van a luchar por conseguir que obtenga esta declaración de la Junta?

Sin duda. Tenemos una oferta turística diferencial con respecto a los demás municipios de la provincia y no vamos a desfallecer hasta lograrlo. Iremos avanzando y cuando pongamos en valor el Plan de Sostenibilidad Turística el número de visitantes va a aumentar de forma exponencial. Intentaremos seguir dando pasos para lograr la máxima excelencia. Tenemos actividades con importantes visitas. Con el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino vamos a impulsar también el río, porque hemos adjudicado a una empresa la construcción de un barco solar que va a dar paseos por el Guadalquivir, que supondrá un hito turístico, máxime con el entorno tan maravilloso que flanquea el curso del río. Ello se complementará con estaciones de bicicletas que harán que los turistas puedan descubrir el municipio pedaleando. Ya ha salido el pliego de condiciones para la construcción del Centro de Recepción de Visitantes, dotado con un millón de euros, que aportará valor al parque periurbano de Fuente Agria.