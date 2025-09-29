Diputación de Córdoba
Salvador Fuentes y su equipo, afectados por la tromba de agua de Valencia cuando asistían a la Feria Hábitat
Su vuelo se vio afectado anoche por las fuertes lluvias y tuvo que aterrizar en Alicante
El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, el diputado provincial Félix Romero, Gonzalo Esparza, gerente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico de Córdoba, y los jefes de prensa y de gabinete de presidente de la institución provincial se han visto afectados por la alerta roja declarada en Valencia como consecuencia de las fuertes trombas de agua. La delegación cordobesa se había desplazado a la Comunidad Valenciana para asistir, como cada año, a la Feria Hábitat Valencia. Los representantes institucionales acompañaban a una decena de empresas de Córdoba vinculadas con el mueble que también acudían a la cita.
40 minutos sobrevolando Valencia
El presidente de la Diputación y su equipo volaron anoche desde el aeropuerto de Málaga al de Valencia cuando su vuelo se vio afectado por las inclemencias meteorológicas. Tras más de 40 minutos haciendo esperas como consecuencia de la tormenta para tratar de tomar tierra en la capital valenciana, el piloto de la aeronove se vio obligado a aterrizar finalmente en Alicante. Precisamente, el tiempo ha obligado también a la cancelación de Feria Hábitat en su primera jornada de manera, que abrirá sus puertas el martes, por lo que finalmente Fuentes y su equipo se han visto obligados a cancelar su visita a la cita empresarial y regresar a Cordoba por carretera.
Fuentes oficiales comunicaron este domingo que "debido a la alerta roja meteorológica decretada por la AEMET y siguiendo las recomendaciones de los servicios de seguridad y emergencias de la Generalitat Valenciana, la apertura de Feria Hábitat Valencia y Textilhogar prevista para el lunes 29 de septiembre se aplaza al martes 30".
