El PSOE de Córdoba denuncia el recorte de la atención primaria en Guadalcázar a menos de tres horas al día

El portavoz socialista en la Diputación de Córdoba, Esteban Morales, y el alcalde de Guadalcázar, el socialista Domingo Reina, han denunciado que el Gobierno andaluz de Juanma Moreno "ha recortado la atención médica en Guadalcázar a menos de 3 horas al día en atención primaria, facultativo que, además, tiene que compatibilizar su prestación con los vecinos de Los Mochos", por lo que ambos han coincidido en tildar la situación de “una completa desatención sanitaria”, informa el PSOE en una nota de prensa.

En una atención a medios ante el centro de salud de Guadalcázar, Esteban Morales ha ironizado que el nuevo plan de choque para la sanidad de Andalucía de Moreno Bonilla es la “desatención primaria”, y que los vecinos y vecinas de Guadalcázar son su "laboratorio, porque desde hace mucho tiempo sufren un estricto recorte horario en atención médica".

“En este pueblo de 1.500 habitantes, tanto el alcalde como los vecinos han firmado hojas de reclamaciones que han trasladado al distrito sanitario para denunciar que solo tienen médico durante unas tres horas al día, y que la ambulancia puede tardar más de una hora en atender a un enfermo”, ha detallado

Morales, que ha instado al presidente de la Junta a poner en marcha todas las medidas necesarias para restituir el servicio de 8.30 a 15.00 horas, como estaba previsto en un convenio, así como a dar más calidad a los profesionales sanitarios que allí trabajan, “que están saturados y que no pueden atender a dos municipios a la vez como se le está obligando”.

En este sentido, ha insistido en que los vecinos y vecinas están acudiendo "en masa" a presentar más reclamaciones “porque están viendo que la sanidad que tuvieron hace unos años se les está robando mientras "Moreno Bonilla engorda los bolsillos de sus amigos en la sanidad privada”.

Por su parte, el alcalde de Guadalcázar, Domingo Reina, ha informado de que desde el pasado 14 de julio la localidad está viéndose afectada por los recortes de Moreno Bonilla dado que el servicio médico se inicia a las 8.30 horas hasta las 11.00 horas, y que posteriormente se tiene que desplazar a la barriada de los Mochos. “Esto está haciendo que los vecinos tengan cada vez más complicado acceder a nuestro médico, ya que la cita médica va por más de 10 días de retraso, e incluso están dando citas en radiología con más de un mes de retraso”, ha expuesto el regidor, que ha reclamado al Gobierno andaluz que restituya el convenio sanitario y las obligaciones que tiene con Guadalcázar.