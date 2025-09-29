Priego acogerá un encuentro provincial para dar visibilidad a la fibromialgia

El Teatro Victoria de Priego acogerá el próximo 17 de octubre el Encuentro Provincial de Fibromialgia, organizado por la Red Local de Acción en Salud (Relas Priego), en colaboración con la Asociación de Fibromialgia de la Subbética (Afisub), el centro de salud y los Servicios Sociales del Ayuntamiento prieguense.

La fibromialgia, reconocida por la OMS en 1992, es una enfermedad de elevada prevalencia que provoca dolor crónico generalizado y otros síntomas como fatiga, alteraciones del sueño, disfunción cognitiva, ansiedad o depresión, y está asociada a una de las peores calidades de vida percibidas por los pacientes.

La presentación de dicho encuentro, este lunes, ha corrido a cargo de la concejala de Asociaciones, Mercedes Sillero; la también edil y enfermera gestora de casos del centro de salud de Priego, María Dolores Corpas, y la presidenta de Afisub, María del Carmen Bermúdez, que han sido las encargas de desgranar los pormenores de una actividad en la que, como señalaba Sillero, "nuestro objetivo es dar visibilidad a la fibromialgia, sensibilizar a la población y al personal sanitario y ofrecer un espacio de información y apoyo a las personas que conviven con esta enfermedad y a sus familias".

En este sentido, Corpas incidía en la importancia del abordaje sanitario de la fibromialgia y la necesidad de avanzar en un diagnóstico temprano, ya que, como reconocía, "establecer un diagnóstico lo antes posible ayuda al paciente, le da seguridad, mejora su afrontamiento y su aceptación". Para ello, adelantaba que en el encuentro se contará con profesionales de distintas disciplinas, que aportarán conocimientos, evidencias y estrategias de tratamiento.

Ponencias en tres bloques

En cuanto al programa, María del Carmen Bermúdez señalaba que se estructurará en torno a tres bloques de ponencias, en las que tomarán parte, entre otros especialistas Rafael Recio Barba, jefe de Traumatología del Hospital Infanta Margarita de Cabra; Manuel Nieto Carrillo, médico de familia del centro de salud de Priego; María Jesús Serrano Aguilera, fisioterapeuta; Esther Montilla Meroño, psicóloga de la Diputación, y Rafael Álvarez Chacón, trabajador social.

Igualmente, está prevista la celebración de una mesa redonda con representantes de asociaciones de fibromialgia de Benamejí y Lucena, interviniendo en la clausura Antonio del Rosal González, director de Cuidados del Área Sanitaria Sur.

El encuentro, abierto al público y con entrada libre hasta completar aforo, se prolongará hasta las 14.00 horas.