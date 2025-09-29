La plataforma por los Caminos Públicos denuncia ocupaciones ilegales en vías pecuarias de Cabra

La Plataforma Ibérica por los Caminos Públicos (PICP) ha presentado una denuncia formal ante la delegación territorial de la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Córdoba por la presunta ocupación ilegal de varias vías pecuarias en el término municipal de Cabra.

Según la comunicación a la que ha tenido acceso este periódico, las actuaciones que denuncia afectan a dos caminos históricos, la Vereda de la Gamonosa y la Colada del Camino de Baena, ambas reconocidas oficialmente desde la orden ministerial de 27 de noviembre de 1941 que aprobó su clasificación.

En el caso de la Vereda de la Gamonosa, en las inmediaciones del Cortijo de la Encinilla y antes de cruzar el arroyo de Santa María, la plataforma denuncia la plantación de olivos sobre el trazado de la vía, lo que, según asegura, ha reducido su anchura. La situación, señala la plataforma, fue comunicada en 2024 a la Junta de Andalucía, sin que hasta la fecha se haya obtenido respuesta ni medidas correctoras.

Por su parte, la Colada del Camino de Baena, en el tramo comprendido entre la carretera CO-6211 y la finca La Mina, actual centro Ifapa de Cabra, se encuentra, según la plataforma, ocupada por acumulación de tierras y materiales de obra. Estas actuaciones, añade el colectivo, "habrían modificado el terreno para ampliar una construcción civil y plantar árboles de sombra, reduciendo el espacio de uso público".

La PICP recuerda que ya en 1986 se realizó un levantamiento topográfico y acta de delimitación parcial de esta colada, constatándose entonces su anchura y los límites con la finca del Ifapa. La comparación de esas medidas con las actuales revela la pérdida de espacio público, según la denuncia. La plataforma exige a la Junta de Andalucía "la revisión de estas ocupaciones y la aplicación de la normativa vigente, con el fin de garantizar la conservación íntegra de estas vías pecuarias".