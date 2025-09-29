Nuevo servicio de noticias
Programa municipal
Montilla celebrará el Día de las Personas Mayores con actividades hasta el 10 de octubre
Este martes habrá una charla-concierto en el Teatro Garnelo
Montilla celebrará desde este martes el Día Internacional de las Personas Mayores, con un amplio programa de actividades que se extenderá hasta el próximo 10 de octubre, en el marco de la estrategia municipal A más edad, más vida.
El Teatro Garnelo acoge por la tarde la charla-concierto Sinfonía del Cerebro: Música, Neurociencia y Alzhéimer, organizada por Capachos. Y el miércoles tendrá lugar la inauguración de la exposición fotográfica a+edad en la avenida de Málaga.
El jueves se celebrará un tributo a Rocío Dúrcal y sus mariachis, mientras que este próximo viernes se llevará a cabo una cata de vinos en la Bodega Rockera Cabriñana, en la Sierra de Montilla.
