Sucesos
La Guardia Civil detiene a dos personas e investiga a otra por tráfico de drogas en Encinas Reales
En total, se intervinieron 31 dosis de heroína, 25 gramos de hachís y una balanza de precisión
La Guardia Civil ha detenido a dos personas en Encinas Reales, e investigado a una tercera, como presuntos autores de varios delitos contra la salud pública, en concreto, por tráfico de drogas, según informa este cuerpo en una nota de prensa. El material intervenido se compone de 31 dosis de herorína, 25 gramos de hachís y una balanza de precisión.
Las pesquisas arrancaron en Benamejí, donde se recibieron "varias informaciones" sobre la "posible existencia de una zona de venta al por menor de droga" en Encinas Reales. El dispositivo de la Guardia Civil se orientó a intensificar la presencia policial y los controles en la zona.
Fruto de este operativo, agentes de la Guardia Civil intervinieron unos 25 gramos de hachís, así como una balanza de precisión, el domingo 7 de septiembre, en un punto de verificación de personas y vehículos. El instituto armado explica que este tipo de balanzas son objetos "compatibles con el tráfico de drogas para su distribución y venta al menudeo en pequeñas cantidades". Inmediatamente, se investigó al hombre que la portaba "como presunto autor de un delito contra la salud pública".
Hachís y heroína
Continuando con las investigaciones, el miércoles 17 de septiembre, la Guardia Civil detuvo a otros dos hombres por el mismo delito, interviniendo en esta ocasión "21 dosis de heroína a uno de ellos y diez dosis de la misma sustancia al segundo".
Las diligencias instruidas y las personas detenidas fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
