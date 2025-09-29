Un desfile de Darío del Rosal recorre un siglo de historia en Disoñamos

Del 17 al 19 de octubre llega a Palma del Río el décimo encuentro de diseñadores Disoñamos con importantes novedades en este aniversario. Un encuentro que cada año reúne a decenas de diseñadores venidos de toda España y del mundo. Para el desfile inaugural contarán con Darío del Rosal, modista local que se autodefine como «un chico del barrio de San Francisco, nieto e hijo de modista». Dice que «todas las mujeres de mi casa se han dedicado a la moda» y la decisión de ser modista la tomó gracias a su abuela Antonia que «un día me enseñó a coser y seguí con esas ganas de continuar aprendiendo y trabajando». A Darío le encanta aprender, leer, estudiar, por eso es un apasionado de las prendas y tiene una gran colección.

Este diseñador palmeño recuerda entrar «en el taller con unos 5 o 6 años» para ver trabajar a las costureras de su familia «con la típica máquina negra que ha sido motor de muchas mujeres en la historia y que les ha proporcionado sustento para complementar la economía familiar». Empezó «cogiendo hilvanes, dobladillos», aprendiendo a planchar bien y ha ido evolucionando. Ha estudiado Diseño y Moda y asegura tener «inquietud en seguir aprendiendo».

Desde los 12 años

Darío es coleccionista de prendas. «La primera que coleccioné fue a los 12 años», según relata Darío y lo hizo «para poder estudiarla, darle la vuelta y entender cómo iba». El modista indica que su pasión por coleccionar prendas «nace de la rebeldía de querer eso, de coleccionar, de querer estudiar, porque hoy en día todo es de usar y tirar y cuando uno descubre una prenda, por ejemplo, de los años 50, y puedes estudiarla es una oportunidad, todo un privilegio para el que ame la costura. Porque normalmente las prendas de museo siempre están dentro de un cristal intocable». Muchas de estas prendas son donaciones de clientas o «a lo mejor llegas a un mercadillo y te encuentras una pieza que nadie sabe lo que es», según dice el modista. El secreto puede estar bajo un forro o en cualquier lugar del vestido o la prenda. «Evidentemente muchos vestidos de estos tienes que lavarlos a mano, tienes que tener mimo absoluto, incluso adaptarte a la técnica de lavado que había en aquella época para que no sufra y descubres en un forro que te encuentras un Pertegaz de mediados de los 80» cuando la persona no le estaba dando importancia a lo que tenía.

Darío del Rosal, en su taller de Palma / José Muñoz Caro

Darío del Rosal prepara un desfile que inaugurará la décima edición de Disoñamos en Palma del Río el próximo 17 de octubre en el Espacio Cultural Santa Clara. «Ha sido un trabajo de todo un año. Hemos corrido lo más grande para poder prepararlo porque vamos a hacer un recorrido a través de una prenda tan concreta como es el vestido, desde los años 20 del siglo pasado hasta 2020. El primer vestido que sale en el desfile tiene 103 años», según cuenta Del Rosal y la mayoría son de su propia colección privada. En el desfile encontraremos diferentes tipos de tejido desde «la fibra natural» que se da hasta los años 40, «el nylon que aparece en los 50» y también los diferentes estilos de silueta, así como la forma que ha tenido el vestido de mujer en un siglo de historia.

Artesanía de la moda

Darío siente verdadera pasión por la artesanía de la moda, y dice que es muy difícil encontrar «relevo generacional, encontrar modistas, sastres». En este sentido, afirma que es un oficio «que hay que defender» frente a la cultura del usar y tirar. Defiende la posición de aplicar una técnica, conocer diferentes estilos y poder estudiar todo lo bueno que se ha hecho y aplicarlo a la nueva moda de forma artesana y pausada frente a la rapidez y la fugacidad que promueven otros y que se está instaurando.

Darío colecciona prendas y dice que no sabe el material que puede tener en casa, «no he hecho inventario». En el desfile se podrán ver incluso complementos de época como «un bolso de cuero pintado a mano, justamente con los motivos japoneses y orientales que son típicos de los años 20», pero también se podrá disfrutar de vestidos originales de diseñadores tan prestigiosos como Pedro Rodríguez, Tony Benítez o Elio Berhayer.

Darío invita a todos a disfrutar de este desfile que sorprenderá incluso a los que no entienden de moda y hace una reflexión final: «Tenemos que recordar siempre el pasado para poder vivir un presente mucho mejor». En el encuentro de diseñadores Disoñamos también estará Pablo López, fundador y CEO de Silbon, que recibirá el broche de honor. Además Disoñamos contará con Sonia Cabeza, Lucie Gabrielle, Ana Lanas, Ana Martínez con su firma Nara, entre otros.