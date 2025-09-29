Descubren unos restos arqueológicos en Lucena al abrir una zanja en una obra del PFEA

La ejecución de una nueva red de saneamiento en la Plaza Juan Ruiz de Castroviejo de Lucena ha permitido descubrir unos restos óseos que, atendiendo a una primera visualización y a los indicios iniciales, corresponderían a dos cadáveres, de un hombre y una mujer, conservados prácticamente en su integridad y datados en la época romana.

El inesperado hallazgo ocurría este lunes poco después de las 12.00 horas. Los operarios de esta obra insertada en el Plan de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), correspondiente a la edición 2024 y promovida por el Consistorio, abordaban la excavación de una zanja en uno de los laterales del recinto y, cuando profundizaban unos dos metros, advirtieron la localización de una estructura, finamente fragmentada, «junto a una oquedad», indicó el concejal de Obras, Javier Pineda. En esta localización reposaban ambos cuerpos, diferenciándose multitud de huesos rodeados de tégulas romanas.

De inmediato, el Consistorio, en una decisión preventiva, ordenó la detención de los trabajos, movilizándose un importante despliegue integrado por Policía Local y Policía Nacional. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron el alcalde, Aurelio Fernández; el edil, Javier Pineda, y el arqueólogo municipal, Daniel Botella. La zona del hallazgo ha sido oportunamente recubierta y perimetrada, con la finalidad de evitar sustracciones o contaminaciones de los elementos arqueológicos.

La tumba presenta unas dimensiones reducidas. En primer lugar, el arqueólogo municipal realizará un informe preliminar, de manera urgente, con la finalidad de remitirlo este mismo martes, a primera hora, a la Delegación territorial de Cultura.

Informe para Cultura

El alcalde ha avanzado que ha sido activado «el protocolo previsto en estos casos» y, en todo caso, el arqueólogo de la Junta de Andalucía redactará el informe definitivo después de «valorar» el material patrimonial encontrado. A continuación, determinará la detención parcial o completa de una intervención que se inició en el mes de mayo.

El propio alcalde ha solicitado al delegado territorial de Cultura, Eduardo Lucena, «agilizar lo máximo posible» tanto la visita a Lucena del arqueólogo de la Administración autonómica como la posterior resolución administrativa.

Los trabajos proyectados en este entorno del barrio de La Estrella conllevan una inversión, por parte del Ayuntamiento, de 429.546 euros, en una actuación conjunta entre la calle Manuel Machado y la Plaza Juan Ruiz de Castroviejo, incorporándose cinco árboles a la vía y manteniendo lineal el aparcamiento en el sector izquierdo del sentido de la circulación. Concretamente, esta plazoleta se reordenará completamente, incluyéndose la sustitución del pavimento y dotándola de nuevas canalizaciones.