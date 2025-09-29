Carcabuey acoge el nuevo Parque Ornitológico de la Subbética

La comarca de la Subbética dispone desde este fin de semana de un parque ornitológico habilitado en el Paseo del Cañuelo de Carcabuey. El nuevo equipamiento para los amantes de la naturaleza se ha financiado con el plan Diputación Invierte y su construcción ha corrido a cargo de la empresa Exploranatura.

El parque consiste en una instalación para la observación de aves y un recorrido señalizado y cuenta, asimismo, con una charca de 3x3 metros que permite la vida en ella para aumentar la biodiversidad en el lugar y la posibilidad de observación de aves.

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la institución provincial, Andrés Lorite, ha asistido a su puesta en funcionamiento y ha destacado que esta infraestructura "es muy interesante para esta comarca, muy rica en biodiversidad, de hecho, este verano se han llegado a observar 21 especies de aves distintas en la charca" de la que dispone.

Las autoridades, ante uno de los paneles informativos. / CÓRDOBA

Entre los paneles informativos que jalonan el recorrido destacan dos con información sobre aves y otros 16 paneles monográficos sobre otras tantas aves comunes, con su correspondiente descripción, curiosidades, nombres vernáculos, foto y vídeo con el canto a través de un código QR.

El observatorio del parque tiene tres ventanas de 50x90 con cristal espía con capacidad para diez personas y la idea es poder hacer en el parque talleres entre los cuales se construirá un hotel para gorriones con 25 cajas nido adosadas. El espacio dispone también de dos comederos de aves.

Ecoturismo

Lorite ha insistido en que la creación del Parque Ornitológico de la Subbética, que es su denominación oficial, "representa una apuesta decidida por el desarrollo sostenible del municipio. Este proyecto permitirá mejorar los servicios públicos, dinamizar la economía local, promover la educación ambiental y posicionar a Carcabuey como un referente del ecoturismo en la región".

"Alineado con las políticas locales en materia de medio ambiente, cultura y turismo, el proyecto constituye una oportunidad real de progreso, cohesión social y puesta en valor del patrimonio natural del municipio", ha enfatizado Lorite, quien ha subrayado "la importancia de poner en valor el rico patrimonio natural de nuestra provincia y, concretamente, de la zona de la Subbética, patrimonio que hemos de cuidar y respetar y que, sin duda, tiene una gran repercusión en el turismo, ya que cada vez son más los visitantes y aficionados a la ornitología".