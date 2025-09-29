Buscan a un vecino de Fernán Núñez desaparecido desde hace tres días

La Guardia Civil y la Policía Local de Fernán Núñez buscan a un vecino de la localidad de la Campiña Sur que lleva desaparecido desde el viernes 26 de septiembre.

El Ayuntamiento ha difundido en sus redes sociales la desaparición de Diego Pérez Jiménez con una imagen suya y pide la colaboración ciudadana para ayudar a localizarlo.

Según ha trascendido, fue visto por última vez el pasado viernes en la zona urbana del municipio y desde entonces no se tienen noticias de su paradero.