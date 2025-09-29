El Ayuntamiento de Puente Genil convoca seis plazas para Administración General

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica este lunes la convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura de seis plazas de auxiliar administrativo, funcionario de carrera, correspondiente al Grupo C, subgrupo C2 mediante oposición libre, incluidas en la OEP 2022, 2023 y 2024 del Ayuntamiento de Puente Genil, y una plaza adicional de administrativo perteneciente a la Escala de Administración General, subescala Administrativa, correspondiente al Grupo C subgrupo C2, en aplicación de la disposición adicional vigésima octava de la Ley 5/2023, de 7 de junio, de Función Pública de Andalucía. Esta plaza adicional tiene por objeto cubrir posibles futuras vacantes a cargo de las ofertas de empleo público de los dos años siguientes, a contar desde la fecha de la finalización del proceso selectivo.

Las personas interesadas deben presentar las solicitudes en el plazo de veinte días hábiles a contar desde el siguiente al de la publicación en el BOE de la convocatoria, cursando su solicitud dirigida al titular de la Alcaldía del Ayuntamiento, manifestando que reúnen todos y cada uno de los requisitos exigidos en la convocatoria. Las solicitudes se cumplimentarán en la Sede Electrónica del Excmo. Ayuntamiento de Puente Genil (https://www.puentegenil.es/), en su entrada de "Procesos de Selección", alojado en la dirección web https://empleo.eprinsa.es/puentege/empleo.

Entre los requisitos de los aspirantes se necesita tener la nacionalidad española; tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente o cumplir las condiciones para obtenerlo antes de la finalización del plazo de presentación de solicitudes; poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o inhabilitado.

El Consistorio aprobño las bases de esta convocatoria el pasado mes de agosto y, como ya defendió en su día el portavoz municipal, Javier Villafranca, estas convocatorias responden "a la firme apuesta del Ayuntamiento por reforzar la plantilla municipal con procesos de selección justos y abiertos a toda la ciudadanía, garantizando que los mejores candidatos accedan a la función pública".