La Virgen de Araceli de Lucena vuelve a su santuario tras la Magna.

Una subida precipitada de la Virgen de Araceli por motivo de la alta probabilidad de lluvia, que, finalmente, ha caído de manera discontinua, ha cerrado los actos diseñados por la celebración de una magna pasionista que culminó con un rotundo éxito de organización y afluencia. Delante de la portada de San Mateo, en el atrio, la Virgen de Araceli, en un altar excepcional, presidió el sábado la procesión y recibió, con su presencia maternal, a 18 pasos procesionales de la Semana Santa en una Plaza Nueva abarrotada de público local y foráneo.

Una vez finalizada la misa de despedida de la patrona de Lucena, en el templo de San Mateo Apóstol, la junta de gobierno de la cofradía aracelitana decidió, ante los partes meteorológicos, suprimir la participación de los devotos en el tramo urbano y la plataforma condujo a la Virgen de Araceli desde la Plaza Nueva hasta su santuario.

En torno a las 10.30 horas de este domingo, después de una semana de extraordinaria estancia en la iglesia mayor, la patrona enfiló en el vehículo motorizado el retorno a la ermita. Dos horas después, en un rápido recorrido, la advocación mariana lucentina afrontó la última cuesta, antes de la explanada definitiva y, aproximadamente a las 12.30 horas, atravesó la puerta de su templo en la Sierra de Aras. `

Retomando el ciclo ordinario, en una romería de Bajada, la Virgen de Araceli volverá a Lucena el próximo mes de abril, antes de las siguientes Fiestas Aracelitanas del año 2026.