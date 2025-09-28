El Salmorejo Flamenco de Baena recupera su pulso y sirve de prólogo a la Feria Real

La Caseta Municipal de Baena acogió en la noche del sábado la edición número 48 del Salmorejo Flamenco, que volvió a convertir al municipio cordobés en centro neurálgico del flamenco contemporáneo y de raíz. El cartel —organizado por la Peña Flamenca Baenense con la colaboración del Ayuntamiento— puso sobre el escenario voces, palmas y guitarra de primera línea.

El cantaor Israel Fernández fue uno de los grandes reclamos de la noche, demostrando por qué es considerado una de las voces más renovadoras del flamenco actual.

El festival contó también con la presencia de Julián Estrada, con su voz poderosa y profunda; Carmen Carmona, joven promesa galardonada con el “Melón de Oro” del Festival de Lo Ferro; y el baenense Álvaro Párraga, que representó el orgullo local y puso el acento de la tierra.

Ambiente en la Caseta Municipal de Baena. / CÓRDOBA

El baile estuvo marcado por la fuerza de Farruquito, que desató la ovación del público con su despliegue de energía y elegancia. En el toque, un elenco de lujo: Diego del Morao, Manuel SilveriaNiño Seve y Javi Santiago acompañaron a los cantaores con guitarras de enorme sensibilidad y técnica.

La estructura del festival mantuvo la fórmula que ha hecho histórico al Salmorejo: respeto por las raíces y apuesta por intérpretes que conectan tradición y público joven.

Ambiente, público y puesta en escena

Desde la apertura de puertas la Caseta Municipal, que acabó presentando un lleno absoluto, respiró un ambiente festivo: familias, jóvenes aficionados y visitantes de la comarca acudieron a la cita. La iluminación y la escenografía se ajustaron a un formato de “tablao grande”: escenario cercano al público, sonido cuidado y cambios de cuadro que mantuvieron el ritmo del espectáculo durante toda la noche. Destacando la afluencia y la buena respuesta del público ante los largos cantes y los momentos flamencos más íntimos.

Lo artístico: momentos para el recuerdo

La velada combinó palos de corte clásico con arreglos y acompañamientos que permitieron lucir tanto el cante como el toque. Hubo reseñables momentos de diálogo entre cantaores y guitarristas —uno de los sellos del festival— arropados por un público que supo premiar la entrega con ovaciones y palmas.