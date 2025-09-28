El PSOE de Cabra homenajea a sus militantes más veteranos

Francisco Arrebola Ruz, Joaquín Reyes Díaz, José Castro Ollero, Manuel Ascanio Navas, Francisco Zafra Polonio y Rafael Naveas Roldán, han sido los veteranos militantes socialistas que en el mediodía de este domingo 28 de septiembre han sido homenajeados por la agrupación local del PSOE-A de Cabra, en un acto que, presidido por su secretario general, Jesús Chacón, ha contado con una nutrida presencia no sólo de socialistas egabrenses sino también de otros procedentes de distintos puntos de la comarca.

Además de responsables provinciales y autonómicos de la formación como entre otros y junto a la socialista egabrense, Carmen Calvo Poyato, presidenta del Consejo de Estado; María Márquez, vicesecretaria general del PSOE andaluz y portavoz en el parlamento de Andalucía; Rafi Crespín, diputada y secretaria general del PSOE de Córdoba; la parlamentaria Ana María Romero, Esteban Romero, portavoz socialista en la Diputación de Córdoba.

En el transcurso del acto en la Casa del Pueblo, en el que se les hizo entrega de un detalle de agradecimiento por los años de militancia, se les reconoció su trayectoria y defensa de los valores socialistas y democráticos, resaltándose el esfuerzo, dedicación y lealtad a la formación y la entrega que durante toda su vida han venido realizando, a favor de una sociedad más justa e igualitaria.