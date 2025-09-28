La Primitiva deja más de 41.000 euros a un acertante de Peñarroya-Pueblonuevo

El sorteo de La Primitiva de ayer sábado, 27 de septiembre, ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), dotado de 41.063,55 euros, en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo, según informó Loterías y Apuestas del Estado y recogió Europa Press. En concreto, el boleto fue validado en la calle Carnaval, 38.

Además, a nivel nacional, otros cuarto boletos acertantes en esta categoría han sido validados en Portugalete (Vizcaya), El Puente de Sanabria (Zamora), Las Palmas de Gran Canaria y Utrera (Sevilla).

La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este 27 de septiembre estuvo formada por los números 46, 33, 41, 44, 18 y 27. El número complementario es el 6, el reintegro el 7 y el Joker, 7255931. La recaudación ascendió a 9.665.732 euros.

Además, no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 9 millones de euros.