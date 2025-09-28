Sorteos
La Primitiva deja más de 41.000 euros a un acertante de Peñarroya-Pueblonuevo
El boleto se vendió en la administración ubicada en la calle Carnaval, 38 de la localidad cordobesa
El sorteo de La Primitiva de ayer sábado, 27 de septiembre, ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos + complementario), dotado de 41.063,55 euros, en la localidad cordobesa de Peñarroya-Pueblonuevo, según informó Loterías y Apuestas del Estado y recogió Europa Press. En concreto, el boleto fue validado en la calle Carnaval, 38.
Además, a nivel nacional, otros cuarto boletos acertantes en esta categoría han sido validados en Portugalete (Vizcaya), El Puente de Sanabria (Zamora), Las Palmas de Gran Canaria y Utrera (Sevilla).
La combinación ganadora del sorteo de La Primitiva celebrado este 27 de septiembre estuvo formada por los números 46, 33, 41, 44, 18 y 27. El número complementario es el 6, el reintegro el 7 y el Joker, 7255931. La recaudación ascendió a 9.665.732 euros.
Además, no existen boletos acertantes de categoría especial (seis aciertos + reintegro) ni de primera categoría (seis aciertos), por tanto, el fondo destinado a ambas categorías se ofrecerá como bote en el próximo sorteo de La Primitiva, donde un único acertante de primera categoría con categoría especial podría ganar 9 millones de euros.
