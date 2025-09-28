La historia de Javier, un adolescente belmezano con un tumor cerebral, se ha convertido en un símbolo de entereza, amor familiar y solidaridad. Desde su diagnóstico, su madre, Yolanda Pedrosa, y su padre, Javier Rodríguez, han acompañado a Javier en cada etapa de la enfermedad, marcada por hospitalizaciones y tratamientos. Fue en ese periplo cuando nació Pedaleos de Esperanza, una asociación creada para apoyar la investigación sobre tumores como los que afectan a su hijo.

En concreto, Pedaleos de Esperanza comienza en la recaída de Javier en su enfermedad, en 2024. «Desde 2021 en que comenzó esta pesadilla para nosotros y dándole muchas vueltas, después de que su padre saliera desde Reina Sofía en bicicleta para cumplir una promesa a Santiago Apóstol, partió la idea con el objetivo de recaudar fondos para tumores cerebrales pediátricos y así comenzó nuestra andadura», explica Yolanda Pedrosa, que añade que los vecinos de la comarca del Guadiato, solidarios y empáticos, han jugado un papel fundamental en la ayuda a esta causa.

Anterior a Pedaleos de Esperanza se presentó oficialmente en Córdoba la iniciativa Kilómetros de Esperanza. Durante diez días, Javier Rodríguez, el padre del niño, y Nicolás Zúñiga, técnico de cuidados auxiliares de Enfermería en la Unidad de Oncohematología Pediátrica, pedalearon hasta Santiago. Recorrieron un total de 1.000 kilómetros en bicicleta desde Córdoba para recaudar fondos y apoyar la investigación desarrollada en el hospital Reina Sofía y el Imibic. En aquel momento lograron más de 32.000 euros.

Tras aquel proyecto, llega Pedaleos de Esperanza, en el que la familia realiza por su cuenta merchandising y acude a todos los eventos a los que les invitan y allí, orgullosos de lo que hacen, y «con todo el cariño del mundo, nos dirigimos para que nuestros grandes profesionales tengan más facilidades para poder investigar sobre los tumores cerebrales que, desgraciadamente, cada vez hay más y es una forma de concienciar a la gente de que en este barco estamos todos y remando en la misma dirección llegaremos a buen puerto», señala Yolanda. Pedaleos de Esperanza es una organización sin ánimo de lucro, con un solo fin, que todos los fondos recaudados lleguen a salvar vidas y «nuestros niños tengan tratamientos alternativos frente a esta cruda enfermedad que nos ha tocado afrontar».

Sobre la enfermedad de Javier, Yolanda explica que, «gracias a Dios, lo llevamos bien, con fuerza y entereza arropados por un gran escuadrón a nuestras espaldas que nos empuja y motiva día a día y, sobre todo, gracias a nuestro campeón, que siempre nos lo ha puesto muy fácil. Estamos luchando todos y vamos a ganar».

La madre de Javier ha tenido un papel clave en dar visibilidad a la lucha diaria de su hijo. Javier representa a centenares de niños que necesitan tratamientos más efectivos y proyectos de investigación continuados en el tiempo. Su historia, la de Yolanda y su familia, es un recordatorio de que la esperanza también se mide en kilómetros recorridos por una causa justa.