Reportaje
Pedaleos de Esperanza
De la lucha de los padres de Javier, un joven de Belmez que sufre un tumor cerebral desde 2021, nace una nueva asociación para apoyar la investigación contra esta enfermedad
La historia de Javier, un adolescente belmezano con un tumor cerebral, se ha convertido en un símbolo de entereza, amor familiar y solidaridad. Desde su diagnóstico, su madre, Yolanda Pedrosa, y su padre, Javier Rodríguez, han acompañado a Javier en cada etapa de la enfermedad, marcada por hospitalizaciones y tratamientos. Fue en ese periplo cuando nació Pedaleos de Esperanza, una asociación creada para apoyar la investigación sobre tumores como los que afectan a su hijo.
En concreto, Pedaleos de Esperanza comienza en la recaída de Javier en su enfermedad, en 2024. «Desde 2021 en que comenzó esta pesadilla para nosotros y dándole muchas vueltas, después de que su padre saliera desde Reina Sofía en bicicleta para cumplir una promesa a Santiago Apóstol, partió la idea con el objetivo de recaudar fondos para tumores cerebrales pediátricos y así comenzó nuestra andadura», explica Yolanda Pedrosa, que añade que los vecinos de la comarca del Guadiato, solidarios y empáticos, han jugado un papel fundamental en la ayuda a esta causa.
Anterior a Pedaleos de Esperanza se presentó oficialmente en Córdoba la iniciativa Kilómetros de Esperanza. Durante diez días, Javier Rodríguez, el padre del niño, y Nicolás Zúñiga, técnico de cuidados auxiliares de Enfermería en la Unidad de Oncohematología Pediátrica, pedalearon hasta Santiago. Recorrieron un total de 1.000 kilómetros en bicicleta desde Córdoba para recaudar fondos y apoyar la investigación desarrollada en el hospital Reina Sofía y el Imibic. En aquel momento lograron más de 32.000 euros.
Tras aquel proyecto, llega Pedaleos de Esperanza, en el que la familia realiza por su cuenta merchandising y acude a todos los eventos a los que les invitan y allí, orgullosos de lo que hacen, y «con todo el cariño del mundo, nos dirigimos para que nuestros grandes profesionales tengan más facilidades para poder investigar sobre los tumores cerebrales que, desgraciadamente, cada vez hay más y es una forma de concienciar a la gente de que en este barco estamos todos y remando en la misma dirección llegaremos a buen puerto», señala Yolanda. Pedaleos de Esperanza es una organización sin ánimo de lucro, con un solo fin, que todos los fondos recaudados lleguen a salvar vidas y «nuestros niños tengan tratamientos alternativos frente a esta cruda enfermedad que nos ha tocado afrontar».
Sobre la enfermedad de Javier, Yolanda explica que, «gracias a Dios, lo llevamos bien, con fuerza y entereza arropados por un gran escuadrón a nuestras espaldas que nos empuja y motiva día a día y, sobre todo, gracias a nuestro campeón, que siempre nos lo ha puesto muy fácil. Estamos luchando todos y vamos a ganar».
La madre de Javier ha tenido un papel clave en dar visibilidad a la lucha diaria de su hijo. Javier representa a centenares de niños que necesitan tratamientos más efectivos y proyectos de investigación continuados en el tiempo. Su historia, la de Yolanda y su familia, es un recordatorio de que la esperanza también se mide en kilómetros recorridos por una causa justa.
