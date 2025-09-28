Guardia Civil
Un detenido en Almodóvar del Río por robar una manguera eléctrica
Accedió a una empresa de viveros eléctricos y se llevó el cableado, que ya ha sido recuperado
La Guardia Civil ha detenido en Almodóvar del Río, a una persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza de cableado eléctrico, tras recibir una denuncia en el puesto de la localidad de un robo cometido en una empresa de viveros de plantas.
Según informa el instituto armado en una nota de prensa, el sospechoso había accedido a las instalaciones para robar una manguera de cableado eléctrico. Los agentes, además, pudieron saber que el propietario del vivero, "en una ocasión, había sorprendido a una persona en el interior de las instalaciones, cometiendo el hecho delictivo".
Los datos aportados en la denuncia, unidos a la inspección ocular y las gestiones que la Guardia Civil venía practicando, permitieron identificar y localizar al presunto autor, quien acompañó a los agentes al lugar donde se encontraba la manguera de cable sustraída, que fue recuperada, "procediendo los guardias civiles a la detención de esta persona como presunta autora de un delito de robo con fuerza", explica la Guardia Civil.
Detenido y diligencias instruidas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial.
