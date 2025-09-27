Al fin llegó el momento más esperado por los montoreños durante los últimos meses: la coronación canónica y pontificia de la Virgen del Carmen. Han sido meses de preparación por parte de la cofradía, que se ven culminados este sábado en la plaza de España con la imposición de la corona por parte del obispo de Córdoba, Jesús Fernández, ante la presencia de miles de montoreños y cofrades carmelitanos llegados de distintos puntos de España.

Es la primera imagen mariana de la localidad que ha sido coronada y el pueblo lo ha agradecido con una decoración espectacular de calles y balcones. A las 18.00 horas ha tenido lugar el traslado al pontifical de la coronación desde la parroquia del Carmen, que se dirigió a la plaza del Charco, calle Salazar (donde tuvo lugar la presentación a la residencia de mayores Nuestro Padre Jesús Nazareno) y desde allí enfiló la gran pendiente hacia abajo hasta llegar a la plaza de España.

La Virgen del Carmen de Montoro, coronada ante miles de personas / CASAVI

Misa pontifical

A las 19.00 horas ha dado comienzo la misa pontifical de la coronación, presidida por el obispo de la diócesis, en la que, además, se estrenó la marcha musical dedicada a la Virgen. La obra, con letra del poeta Bernardo Jiménez Molina y música del compositor y director Manuel Jesús Navarro Sánchez, fue interpretada por la Banda de Música de la Asociación Músico-Cultural Juan Mohedo y la Coral Polifónica Montoreña.

Pasadas las 21.00 horas tiene lugar la procesión trifunfal, que recorrerá la plaza de España, calle Criado Hoyo, Antonio Garijo, Luis Siles, plaza de Jesús, plaza de España, calle Corredera, plaza Hijas de la Caridad y plaza de El Charco, donde se encuentra la iglesia del Carmen.

La procesión triunfal recorre las calles El Santo, plazoleta San Sebastián, Cervantes, Jual L. Carpitnero, San Francisco Solano, Moreda, Benítez Romero, Enrique Gómez y plaza de El Carpio. Después, llegará a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen. La imagen cuenta con el acompañamiento musical de la Asociación Músico Cultural Juan Mohedo de Montoro.