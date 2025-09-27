Bujalance vive con devoción la procesión de la Virgen de la Cabeza

Tras un triduo, el día de la fiesta en honor a la Virgen de la Cabeza comenzó con una misa de Regla cantada por el Coro Romero San Isidro Labrador y presidida por el párroco de Bujalance Francisco Roldán. Al final de la misa fue la toma de posesión del hermano mayor, que este año ha correspondido a María del Carmen Barea Ordóñez, y la imposición de medallas a los nuevos cofrades.

Seguidamente tuvo lugar la procesión de la Virgen de la Cabeza por las calles de Bujalance con la presencia de la Corporación municipal, las cofradías filiales de la Virgen de la Cabeza de Córdoba, El Carpio, Villa del Río, Marmolejo, Alcalá la Real, Torreblascopedro, Ciudad Real, Porcuna, Baena, Cabra y Montoro y de las cofradías locales de Pasión y Gloria, así como numerosos fieles ataviados con trajes de flamenca y mujeres de mantilla. El acompañamiento musical corrió a cargo de la banda de música de Pedro Lavirgen.

Los momentos más emotivos se produjeron a su paso por la calle las Monjas, que estuvo adornada con alfombras, banderitas y colgaduras. Allí la Virgen de la Cabeza recibió una gran petalada. En la ermita de la Santa Cruz se produjo el encuentro de la Virgen de la Cabeza con su Hijo, Nuestro Padre Jesús Rescatado, titular de la Vera Cruz. En ese momento tuvo lugar un hermanamiento entre cofradías y una ofrenda de flores con el sonido de fondo del voltear de campanas. Finalmente, a su regreso al templo, la Virgen de la Cabeza llegó con el himno de la Morenita tocado por la banda de música y cantado por todos los devotos. La jornada concluyó con la cena de hermandad para todos los asistentes.