El municipio valenciano de Torrent rinde homenaje a David Pino y Chari Verde por su labor tras la dana del pasado año.

El Ayuntamiento de Torrent rindió homenaje a David Pino y Chari Verde, dos policías locales que forman parte del Club Deportivo Montilla K9 Sport y que participaron en los rescates tras la devastadora dana que arrasó varios municipios de la Comunidad Valenciana el pasado año 2024.

En la plaza de la Policía Local, y ante unos 1.500 invitados, la ciudad valenciana reconoció la entrega y la solidaridad de quienes acudieron en auxilio de sus vecinos en los días más oscuros, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Policía Local de Torrent. Y entre los héroes homenajeados destacaron David Pino y Chari Verde, que con sus perros, Vasko y Grey, se sumaron a las labores de búsqueda de personas desaparecidas.

El acto, cargado de solemnidad y emoción, contó con la presencia de la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, y de la concejala de Seguridad Ciudadana, Sonia Roca, además de representantes de la Policía Nacional, Guardia Civil, Unidad Militar de Emergencias (UME) y Protección Civil.

Tributo colectivo

La ceremonia no solo distinguió méritos profesionales, sino que se convirtió en un tributo a la memoria colectiva de la ciudad, golpeada duramente por unas inundaciones que se llevaron la vida de 229 personas y dejaron personas que, a día de hoy, continúan desaparecidas.

En ese contexto, la intervención de la concejala Sonia Roca recordó el valor de la vocación policial. "La serenidad que sentimos en nuestras calles nace de la certeza silenciosa de que hay hombres y mujeres firmes, velando por todos nosotros", afirmó, la edil, para quien la vocación significa "levantarse sabiendo que el deber no se mide en horas, sino en vidas que se sostienen gracias a vuestro coraje".

"Mientras la corriente arrastraba certezas, vosotros os convertisteis en diques de humanidad. La vocación no distingue colores en el uniforme; es un idioma sin fronteras, compartido por policías, militares, sanitarios, voluntarios y todos los que hicieron de Torrent su casa en aquellos días", resaltó la edil valenciana.

Los reconocimientos abarcaron condecoraciones a policías locales por rescates y actuaciones de gran valentía, metopas de agradecimiento a entidades como Cruz Roja Española o los bomberos de Torrent, y medallas al mérito a efectivos de todo el país, además de la mención a rescatadores internacionales como los Topos Aztecas de México.

Un momento especial

Entre las personas que recibieron la gratitud de este municipio situado en el área metropolitana de Valencia, en la comarca de la Huerta Sur, y que cuenta con una población de casi 90.000 habitantes, David Pino y Chari Verde vivieron un momento especial, compartido con compañeros llegados de distintos rincones de España.

En declaraciones a CÓRDOBA, el propio David Pino recuerda aquellas interminables jornadas de rescate que les valieron el reconocimiento del municipio de Torrent. "Nuestro trabajo estuvo dividido entre las localidades de Paiporta —que centró nuestro primer viaje—, así como Torrent y Chiva —donde en nuestro segundo viaje pasamos días muy duros y extenuantes".

David Pino, que atesora más de tres lustros de trabajo y formación en la búsqueda de personas desaparecidas, reconoció que "sin quitarle un ápice de importancia a este reconocimiento, debo decir que, para mí, el mayor premio consiste en ayudar a esas familias que tanto lo necesitan a buscar a un ser querido y hacerles saber que la esperanza es lo último que se pierde".

"Honor y orgullo"

David Pino quiso agradecer al Ayuntamiento de Torrent y a su Policía Local -en especial, al oficial Jorge y a los compañeros que trabajaron codo con codo con ellos- la concesión de este reconocimiento. A su vez, el agente montillano destacó que tanto el Ayuntamiento de Córdoba como el jefe de la Policía Local han querido reconocer, por escrito, "el honor y el orgullo" que supone para la ciudad de Córdoba que una de sus agentes, María del Rosario Verde, quisiera prestar apoyo y colaborar en una misión de estas características. Por ello, el Consistorio cordobés hizo todo lo posible para facilitar que su agente pudiera estar en Valencia, vistiendo además el uniforme de la Policía Local de Córdoba.

Por último, David Pino quiso dedicar este reconocimiento a su perro Bobby, que murió el año pasado, después de trece años de servicio, trabajando en misiones tan complejas como el grave terremoto registrado en septiembre de 2023 al suroeste de Marrakech y que, incluso, se dejó notar en Montilla.

El acto se cerró con las palabras de la alcaldesa, Amparo Folgado, quien subrayó la gratitud de toda la ciudad a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Llegasteis sin que nadie os lo pidiera y sin pedir nada a cambio, dejando vuestras casas y familias para estar con nosotros. Vuestra ayuda nunca se olvidará. Torrent siempre os llevará en el corazón".

Así, el Día de la Policía Local se convirtió en una jornada de memoria y gratitud. Para Torrent, significó reafirmar el valor de la unidad en tiempos de tragedia. Para Montilla, fue motivo de orgullo ver cómo dos de sus vecinos, David Pino y Chari Verde, encarnaban el compromiso y la humanidad que definen a los verdaderos servidores públicos.