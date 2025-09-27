María Dolores Amo: «Hoy, 27 de septiembre, es una fecha que ha sido fruto de un camino compartido»

Es para mí un inmenso honor, como alcaldesa de nuestro querido municipio de Montoro, poder dirigirme a todos vosotros en esta publicación extraordinaria que con tanto cariño y dedicación se ha preparado con motivo de un acontecimiento histórico e inolvidable, la Coronación Pontificia de Nuestra Señora del Carmen, que tendrá lugar hoy, 27 de septiembre.

Esta fecha, que quedará grabada en la memoria colectiva de Montoro, es el fruto de un camino compartido, de un trabajo constante y entregado, que ha unido a nuestra ciudad bajo una misma devoción mariana. Durante todo un año de preparación se ha ido sembrando fe, ilusión y compromiso en torno a un proyecto que ha contado con la implicación de muchas personas, entidades, hermandades, instituciones y, sobre todo, de un pueblo entero que ha sabido remar en la misma dirección, con la mirada puesta en Ella.

La Virgen del Carmen, patrona del mar y de los navegantes, es para Montoro un faro de esperanza y protección. Aunque aquí no surcamos aguas saladas, nuestra tierra está bañada por un mar muy especial, un mar de olivos que nos une y nos da vida. En ese mar verde que es nuestro paisaje, la Señora del Carmen reina y vela por nosotros, recordándonos la fuerza de la naturaleza, la importancia de la fe y el valor de todo un pueblo.

Entrega de la medalla de oro del Ayuntamiento de Montoro a la Virgen del Carmen. / Córdoba

Su coronación no es solo un acto litúrgico; es también el reflejo del amor profundo que Montoro profesa a su Madre del Cielo. Es un reconocimiento a siglos de fe popular, de promesas, de oraciones, y de su presencia constante en nuestras calles, en nuestros hogares y en nuestro día a día.

En Montoro, muchas mujeres han vestido el hábito de la Virgen del Carmen como expresión de gratitud por sus favores, sus promesas cumplidas y sus milagros. Esta devoción, que se ha transmitido de generación en generación, es parte esencial de nuestra historia y tradiciones, y refleja el vínculo profundo que une a nuestro pueblo con la Señora del Carmen.

Con gran orgullo y como anunciamos, con motivo de esta coronación, el Ayuntamiento hará entrega a Nuestra Señora del Carmen de la Medalla de Oro de la Ciudad de Montoro, un reconocimiento institucional que simboliza el vínculo espiritual y cultural que une a Montoro con su Madre y Reina.

Desde el Ayuntamiento, hemos acompañado con entusiasmo esta iniciativa desde el primer momento, sabiendo que forma parte del alma y de la identidad de nuestro pueblo. Y hoy quiero expresar mi más sincera felicitación a todas las personas que lo han hecho posible, a la Hermandad de Nuestra Señora del Carmen, a la parroquia, a todos los voluntarios y devotos, por haber hecho de este sueño una realidad.

Momento de la presentación del himno de la coronación de la Virgen del Carmen. / Córdoba

Montoro vivirá hoy, 27 de septiembre, un día grande. Lo hará con el corazón lleno de orgullo, emoción y esperanza. Que esta coronación sea también un impulso para seguir construyendo un pueblo unido, solidario y firme en sus valores.