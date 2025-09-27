Lucena vive una procesión magna histórica con 18 pasos en una carrera oficial

El paseíllo de la Hermandad de Tambores, entre repiques y redobles, ha anunciado, desde las 17.30 horas, por el trayecto de la carrera oficial, el inminente comienzo de la magna pasionista, rotulada con la nomenclatura Lucena vive la Pasión, y configurada por 18 imágenes sagradas y 17 cofradías. La banda de Las Cigarreras, a las 18.15 horas, inicia, desde Santiago Apóstol, los itinerarios, antecediendo al Cristo de la Columna, con salida desde el Llanete de Santiago.

La Pollinita, primera imagen en el desfile común, aborda su tránsito por la carrera oficial desde las 19.05, entre las calles Maristas y Alcaide. Seguidamente, aparecerá en el centro de la Plaza Nueva, donde aguardan el palco de autoridades, 1.853 sillas, todas ocupadas, y la Virgen de Araceli, presidiendo esta procesión histórica en la portada del templo de San Mateo Apóstol.

La Magna de Lucena, en imágenes / Manuel Murillo

Orden de los pasos

El orden respeta la sucesión evangélica: La Pollinita, Lavatorio, Huerto, Caridad, Columna, Humillación, Humildad, Encuentro, Jesús Nazareno, Virgen del Mayor Dolor, Jesús Caído, Cristo del Valle, Misterio de la Crucifixión, Silencio, Virgen de las Angustias, Entierro, Virgen de la Soledad y Resucitado.

La carrera oficial concluirá, según el horario oficial, a las 22.25, cuando progrese el Señor Resucitado, desde la calle El Peso hacia calle El Agua y el último paso en regresar a su templo será la Virgen de la Soledad, con una finalización fijada a las 00.30 horas, ya del domingo, en Santiago Apóstol.

La Magna de Lucena, en imágenes / Manuel Murillo

Bandas

Los sonidos adquieren una significación primordial con la participación, entre un cortejo de 1.300 personas, de las bandas sevillanas de Las Cigarreras, Virgen de los Reyes y Redención, aparte de las agrupaciones locales Banda de Música y Agrupación de la Humillación. Los asistentes escucharán las vibraciones del torralbo, los tambores enlutados, el toque de Silencio y, fuera de la carrera oficial, saetas de Araceli Campilloz, Joaquín Muñoz El Mata y Jorge Vílchez.

El dispositivo de seguridad, dirigido desde un centro de coordinación operativa, emplazado en el ayuntamiento, integra a más de 150 personas, con la activación de unos 60 efectivos policiales.