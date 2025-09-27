La Guardia Civil a una mujer por hurtar joyas y dinero de tres domicilios de Pozoblanco en los que trabajaba

La Guardia Civil ha investigado a una mujer, empleada de varios domicilios de Pozoblanco, por, presuntamente, ser la autora de varios delitos de hurto cometidos durante su jornada de trabajo. Según asegura el instituto armado en una nota de prensa, esta mujer se hizo con joyas y dinero de hasta tres inmuebles "aprovechando la confianza de los propietarios" y su condición de trabajadora.

Las pesquisas arrancaron tras varias denuncias presentadas en el puesto de la Guardia Civil en Pozoblanco. El modus operandi era similar, con el hurto de "joyas y dinero, principalmente". La investigación, desarrollada en el marco del plan mayor de seguridad especializado en protección de personas mayores, avanzó con las inspecciones oculares basadas en los datos previos de los denunciantes.

Mismo 'modus operandi'

Los agentes llegaron a la sospecha de que todos los hurtos podían estar siendo cometidos "por la misma persona, la cual había trabajado en los tres domicilios". Ante, ello, y con "indicios suficientes de la implicación" de esta mujer en los hechos, se procedió a su investigación como autora de los mismos.

Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición judicial.