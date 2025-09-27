Comienza la Feria de la Tapa Cofrade y Cata del Vino en Baena con presencia institucional y compromiso con la tradición

Este viernes por la noche quedó oficialmente inaugurada la 19ª Feria de la Tapa Cofrade y 20ª Cata del Vino en el Palacio de Congresos de Baena, un evento que reúne en un mismo espacio gastronomía, cultura, tradición y enología local. En el acto inaugural estuvieron presentes el primer teniente de alcalde de Baena, representantes de la Agrupación de Cofradías de Semana Santa y de Bodegas Jesús Nazareno, así como autoridades municipales y ciudadanos.

Apertura y mensajes de colaboración

Francisco Vizcaíno, primer teniente alcalde de Baena, presidió el acto inaugural, destacando la importancia de este evento como punto de encuentro entre el mundo cofrade, la identidad local y la promoción del producto vitivinícola de la tierra. Subrayó la vajilla simbólica que unen las hermandades, los aceites, los vinos y la gastronomía como elementos que fortalecen el atractivo cultural del municipio.

También estuvo presente el presidente de Bodegas Jesús Nazareno, Cristóbal Tarifa, quien en manifestaciones previas había resaltado la estrecha colaboración que mantiene su cooperativa con las hermandades locales. Recordando que “los vinos de Baena forman parte de nuestra vida cotidiana” y expresó su ilusión porque los asistentes se acerquen a degustar los caldos que representan la historia de la cooperativa fundada en 1963. En este sentido, reafirmó el propósito de consolidar la cata como escaparate de calidad para los vinos locales.

Inauguración de la 19ª Feria de la Tapa Cofrade y 20ª Cata del Vino en el Palacio de Congresos de Baena. / Juan Carlos Roldán

Por parte de la Agrupación de Cofradías de la Semana Santa de Baena, de mano de su vicepresidenta Mari Cruz González ofreció un saludo de bienvenida en nombre de las dieciocho hermandades que participan este año, y agradeciendo el apoyo del Ayuntamiento y de la cooperativa bodeguera. Subrayó que la Feria de la Tapa Cofrade se ha convertido “año tras año en una cita ineludible de nuestro calendario” para acercar la tradición cofrade al público general mediante las propuestas culinarias de las hermandades.

Programación y autobús gratuito

Durante tres días -desde este viernes 26 hasta el domingo 28 de septiembre- el Palacio de Congresos abrirá sus puertas para acoger la Feria de la Tapa Cofrade y la Cata del Vino, con horarios que combinan la tarde-noche del viernes (desde las 20.30 horas) y mañana y tarde los días siguientes (el domingo hasta las 18.00 horas). Para facilitar la asistencia, se ha organizado un servicio de autobús gratuito para los visitantes al recinto.

Las dieciocho hermandades participantes ofrecerán tapas variadas que pugnarán por el mejor maridaje con los vinos de la bodega Jesús Nazareno. En paralelo, se desarrollará una programación musical complementaria para animar el ambiente: tras la inauguración actuará el grupo Remeneo, mientras que el sábado será el turno de Supertono y Musicalia. El domingo se ambientará con música de fondo hasta el cierre.

Relevancia cultural, turística y de futuro

La Feria de la Tapa Cofrade y la Cata del Vino precede a la Feria Real de Baena, prevista para los primeros días de octubre, consolidándose como un evento que dinamiza el calendario cultural y gastronómico local. En el plano cultural, el evento refuerza el vínculo entre la tradición cofrade y la vida cotidiana del municipio, convirtiendo las tapas de hermandad en una vía de promoción del patrimonio cofrade local.

Asimismo, para el sector vitivinícola local, la cata ofrece una plataforma de promoción significativa: este año se celebra su vigésima edición, consolidadora de la identidad del vino baenense como activo turístico y de calidad.

El ambiente cálido, la oferta gastronómica y enológica, y los valores de cooperación cofrade forman la esencia de esta edición, que parte con el objetivo de reforzar la imagen de Baena como destino de turismo cultural y gastronómico. La alcaldesa cerró el acto invitando a toda la ciudadanía y visitantes a disfrutar estos días de tapas, vinos y convivencia en torno a un escenario de fuerte arraigo local.