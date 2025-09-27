Varios centenares de egabrenses se concentraron en la noche de este pasado viernes 26 de septiembre en la plaza de España, a las puertas del Consistorio, en el acto de apoyo a Palestina, organizado por distintos colectivos y asociaciones como Violeta Feminista, 100 x 5 Solidaridad, Corriendo por los Niños, Entreculturas, Ateneo Ciudadano y Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis, Acansa.

Una acción en la que se alzó la voz contra el genocidio del pueblo palestino, condenando tanto la acción del gobierno israelí y que contabiliza ya más de 65.000 palestinos asesinados en la franja de Gaza así como el acto terrorista cometido por Hamás el 7 de octubre de 2023 y que desencadenó la destrucción sistemática del pueblo palestino de manera deliberada y que distintos organismos internacionales, han calificado de genocidio.

Varios centenares de egabrenses alzan la voz contra el genocidio en Palestina. / José Moreno

Manifiestos

Durante la concentración, se dio lectura a distintos manifiestos por parte de los representantes de las asociaciones convocantes, pidiendo el fin de esa tragedia humanitaria, la liberación de los israelíes secuestrados por Hamás y aportar por una solución pacífica que pase por el establecimiento de dos Estados en la zona.