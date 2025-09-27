Solidaridad
Varios centenares de egabrenses alzan la voz contra el genocidio en Palestina
Los ciudadanos se concentran en la Plaza de España secundando la convocatoria realizada por seis colectivos
Varios centenares de egabrenses se concentraron en la noche de este pasado viernes 26 de septiembre en la plaza de España, a las puertas del Consistorio, en el acto de apoyo a Palestina, organizado por distintos colectivos y asociaciones como Violeta Feminista, 100 x 5 Solidaridad, Corriendo por los Niños, Entreculturas, Ateneo Ciudadano y Asociación Cordobesa de Amistad con los Niños y Niñas Saharauis, Acansa.
Una acción en la que se alzó la voz contra el genocidio del pueblo palestino, condenando tanto la acción del gobierno israelí y que contabiliza ya más de 65.000 palestinos asesinados en la franja de Gaza así como el acto terrorista cometido por Hamás el 7 de octubre de 2023 y que desencadenó la destrucción sistemática del pueblo palestino de manera deliberada y que distintos organismos internacionales, han calificado de genocidio.
Manifiestos
Durante la concentración, se dio lectura a distintos manifiestos por parte de los representantes de las asociaciones convocantes, pidiendo el fin de esa tragedia humanitaria, la liberación de los israelíes secuestrados por Hamás y aportar por una solución pacífica que pase por el establecimiento de dos Estados en la zona.
- Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
- Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Los productos cordobeses ganan presencia en la Fiesta del Queso de Zuheros
- Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
- Bujalance se prepara para la 8º edición de la Feria de la Patata Rellena con el apoyo de la Diputación de Córdoba
- El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable