Los ahmadíes reclaman la paz en el mundo en su reunión anual en Pedro Abad

La reunión anual (Jalsa Salana) de la comunidad ahmadía del Islam se ha celebrado este sábado en la mezquita Basharat de Pedro Abad. En ella se dieron cita decenas de personas interesadas en conocer de primera mano la filosofía musulmana de esta comunidad, que lleva integrada en esta localidad cordobesa desde el año 1980.

Por la mesa presidencial han pasado el alcalde de la localidad, Juan Antonio Reyes; la alcaldesa en funciones de El Carpio, Vanessa Mariscal; el portavoz del PP en Pedro Abad, Rafael Román; la exalcaldesa de la localidad, Magdalena Luque; y el presidente del Colegio Oficial de Agentes Comerciales de Córdoba y embajador de la comunidad en la provincia, Antonio Serrano.

Todos han peusto en valor la importancia de los mensajes que esta comunidad musulmana viene lanzando desde hace más de cuatro décadas: «Amor para todos, odio para nadie». Un mensaje que se gestó en la inauguración de la mezquita de Pedro Abad, que ha calado en todo el mundo y que forma parte de la marca de esta corriente en todo el mundo.

En su intervención, el alcalde perabeño, Juan Antonio Reyes, ha alabado «el carácter solidario de nuestra comunidad musulmana, con continuas ayudas a nuestro municipio, siendo la última, la donación de asientos para el estadio municipal a raíz de la iniciativa Ciclistas por la paz».

Abdul Razak entrega el trofeo de campeón a la comunidad africana. / Casavi

También ha intervenido el presidente de Humanity Ferst, Athar Zubair, colectivo de la comunidad ahmadía que trabaja en los países subdesarrollados, donde realiza pozos de sondeos, ayudas humanitarias de alimentos, educación, cultura y mucho más. Durante su intervención ha manifestado que «soy consciente de que los españoles sois humanitarios y sensibles a los problemas que están ocurriendo en países como Palestina, y son las personas las que crean las guerras y los conflictos y no las religiones». Concretamente, respecto a la situación de la franja de Gaza, los representantes políticos han lanzado un mensaje de esperanza «para que se le ponga fin al genocidio».

Los asistentes han realizado un recorrido por las instalaciones, como la propia sala de oración, donde miembros de la comunidad han explicado su mensaje y el sentir de su estancia en Pedro Abad. Posteriormente ha habido una comida de convivencia y una tarde de paseo por los alrededores de la mezquita, donde se ha montado un mercadillo. El emir de la comunidad, Abdul Razak, también ha hecho entrega de un trofeo al equipo de la comunidad africana en Córdoba.