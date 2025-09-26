La remodelación de la calle San Antonio en Bujalance, a punto de acabar tras casi cinco meses de obras

Continúan a buen ritmo las obras de mejora de las céntricas calles bujalanceñas del casco histórico, a través de los fondos adscritos al Programa de Fomento de Empleo Agrario del ejercicio 2024, que es la primera fase de la mejora de salida de Bujalance y de acceso al nuevo centro de salud.

Con estas obras, se pretende la reforma completa de las calles San Antonio y San Juan, lo que supondrá una transformación de fisonomía de las mismas, con el cambio de pavimentos del viario y calzada, la renovación de las infraestructuras de saneamiento y la dotación de zonas de ajardinamiento y estancia, cumpliendo la normativa de aplicación de accesibilidad.

Las obras comenzaron a mediados de mayo, con la calle San Antonio, que prácticamente está finalizada, donde se han invertido en Mano de Obra, en Proyectos de Garantía de Rentas, 583.665,86 euros y en Proyectos Generadores de Empleo Estable 131.751,76 euros, que son un total de 715.417,62 euros. Junto a ello, las aportaciones de Diputación Provincial, Junta de Andalucía y Ayuntamiento, hacen un total para la calle San Antonio de 933.051,52 euros. Todo ha llevado a 46 contratos de oficiales con 30 días de duración y 276 de peones con 15 días de duración, lo que supone un montante de 322 contratos y 5.520 Jornales.

San Juan, para finales de año

Actualmente continúan las obras en la calle San Juan, que se espera están terminadas a finales de año, en la que se van a invertir 213.433,14 €. En esta reforma se contratarán 8,5 oficiales con una duración de 30 días y 68 peones con 15 días de duración, que hacen un total de 77 contratos y 1.275 jornales.

Una vez acabadas, en una segunda fase, se continuará con el arreglo del tramó desde el cuartel de la Guardia Civil hasta el lugar donde se encuentra el puestecillo, donde se ubicará una rotonda, cuyos viales conectarán con la barriada del Parque de Jesús, el acceso al nuevo Centro de Salud y la confluencia de la calle San Juan, preparando así los accesos, para cuando el Centro de Salud comience a funcionar. Todo esto permitirá un mejor acceso al centro de Salud, desde el centro de la ciudad y una salida más rápida de coches y ambulancias hacia Córdoba.