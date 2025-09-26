Plan provincial
Los municipios reciben los 17,5 millones del plan Diputación Invierte 2025, que impulsa 800 proyectos
Ayuntamientos, ELAs y mancomunidades han recibido ya los pagos de este programa, que afecta a servicios públicos, desarrollo económico y la protección social
Ayuntamientos, ELAs y mancomunidades de la provincia han recibido ya las cuantías del Plan Provincial de Reactivación Económica para las Entidades Locales de la Provincia, Diputación Invierte 2025, instrumento que cuenta con un presupuesto de 17.574.644 euros y que contempla la puesta en marcha de más de 800 proyectos en la provincia de Córdoba.
Según informa la Diputación en una nota de prensa, "con estos pagos, la institución provincial cumple con el compromiso adquirido por el presidente de la institución, Salvador Fuentes, durante la firma de los convenios con las entidades locales, permitiendo que los municipios puedan comenzar en breve a ejecutar sus obras y desarrollar sus actuaciones, para las que tienen como plazo hasta el 30 de junio de 2026”.
Este plan afecta a los servicios públicos, la cooperación en materia de desarrollo económico y la protección social. Su importe total asciende a 17.574.644 euros y una de las novedades de este año es que aumenta el gasto de inversión en diez puntos porcentuales y baja el gasto corriente en casi diez puntos. Se pasa de unas inversiones en el 2024 del 34% sobre un gasto corriente del 66% a en 2025 unas inversiones del 44% sobre un gato corriente del 56%.
Distribución de los proyectos por áreas de gasto
Con respecto al reparto del gasto, el área 1 Servicios Públicos Básicos cuenta con 6,89 millones de euros de presupuesto y se han presentado 250 proyectos; dentro del área 2 ‘Protección y Promoción Social’ se destinan 432.825 euros a 34 proyectos; en el área 3 ‘Bienes Públicos Preferentes’ se destinan 6,57 millones de euros a 328 proyectos; la cuarta área ‘Actuaciones de carácter económico’ cuenta con un presupuesto de 1,40 millones de euros para hacer realidad 76 proyectos, y, finalmente, se incluyen en el área 5 los gastos relativos a actividades que afectan con carácter general al ejercicio de las funciones de gobierno de cada entidad local.
