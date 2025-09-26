La Magna de Lucena escenificará este sábado una Pasión genuina y el arte de la santería

La Pasión lucentina adquiere este sábado una repercusión superlativa, irradiándose a multitud de latitudes, a través de una procesión magna sin antecedentes recientes. Una concatenación de imágenes sagradas, entre miles de visitantes, colmarán una original carrera oficial de fe, arte y tradición.

Dos años sintetizados en unas seis horas y un complejo y desbordante despliegue organizativo carente de ensayos previos. La Agrupación de Cofradías, con el respaldo del Ayuntamiento y Diputación, ha conferido movimiento a una idea concebida, en el último tramo de 2023, por el vicario episcopal de la Campiña, Jesús María Moriana Elvira.

Lucena exhibirá una imaginería de formidable calado patrimonial y la santería, un arte con aristas religiosas, sociales, antropológicas y culturales, exteriorizado como un modo único de procesionar a los pasos y pivotado sobre conceptos rituales de profundo arraigo. Hace unos meses, la Junta de Andalucía aprobaba la catalogación de Bien Interés Cultural a este fenómeno insondable de Lucena.

Desde ocho templos, el orden respetará la sucesión evangélica: La Pollinita, Lavatorio, Huerto, Caridad, Columna, Humillación, Humildad, Encuentro, Jesús Nazareno, Virgen del Mayor Dolor, Jesús Caído, Cristo del Valle, Misterio de la Crucifixión, Silencio, Virgen de las Angustias, Entierro, Virgen de la Soledad y Resucitado.

Entre la aparición de los primeros turistas, con predominante procedencia de Sevilla, y oriundos de la tierra que regresaban estimulados por el acontecimiento histórico, la jornada previa ratificó las expectativas de los últimos días con la venta la totalidad de las sillas a instalar en la Plaza Nueva, un total de 1.853.

Vípera al día grande

La víspera culminó en la misa jubilar oficiada por el obispo de la Diócesis, Jesús Fernández, en el templo principal de la localidad, San Mateo Apóstol, con la presidencia mariana de la Virgen de Araceli, ante los cincos pasos que hoy parten desde esta iglesia hacia sus respectivos recorridos.

La patrona de Lucena se situará justo delante del edificio religioso de la Plaza Nueva y contemplará a los 18 pasos, insertados en 17 hermandades. Enfrente, contiguo al ayuntamiento, el palco de autoridades albergará, entre otras personalidades al presidente el Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre; Salvador Fuentes, presidente de la Diputación; el delegado de la Junta en Córdoba, Adolfo Molina; así como alcaldes y presidentes de Agrupaciones de Cofradías de varios municipios de la comarca. Asistirá, igualmente, el presidente de la Mancomunidad de la Subbética, Juan Ramón Valdivia, alcalde de Priego de Córdoba. María de la O Redondo, primera teniente de alcalde, ocupará la máxima representación local puesto que el alcalde, Aurelio Fernández, ejerce de santero en el Cristo del Silencio. La tribuna eclesiástica halla el principal rango en Demetrio Fernández, obispo emérito de la Diócesis de Córdoba.

La composición de Nuestro Padre Jesús del Valle estrenará un Simón de Cirene, realizado por José Daniel Henares, y la Virgen de las Angustias incorpora nueva Cruz, escalera y sudario.

Despliegue musical

Los sonidos ostentan una relevancia sobresaliente con la participación, entre un cortejo de 1.300 personas, de las bandas sevillanas de Las Cigarreras, Virgen de los Reyes y Redención, aparte de las agrupaciones locales Banda de Música y Agrupación de la Humillación. La Hermandad de Tambores inaugurará la carrera oficial, desde la calle Alcaide, y los espectadores escucharán las vibraciones del torralbo, los tambores enlutados, el toque de Silencio y, fuera del recorrido común, compuesto por 550 metros, las saetas de Araceli Campillos y Jorge Vílchez a La Columna y Jesús Nazareno.

Finalmente, la protección ajustada en el Castillo del Moral, por el derrumbe de parte del paramento exterior el pasado domingo, obliga a modificar el final del recorrido de la Pollinita, Caridad y Humillación, en el retorno a San Mateo. Eliminada la vuelta al Paseo del Coso, giran directamente desde Juan Valera a Barahona de Soto.

El dispositivo de seguridad, dirigido desde un centro de coordinación operativa, integra a más de 150 personas, con la activación de unos 60 efectivos policiales.