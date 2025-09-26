Investigado en Rute por usar pegamento para cazar pájaros: quedaban atrapados al posarse para beber

La Guardia Civil investiga en Rute a un vecino de la localidad por la captura de aves fringílidas (pequeños pájaros como el verderón común o el gorrión) con artes prohibidas. La patrulla del Seprona comprobó que había tres aves atrapadas con pegamento en una fuente, por lo que fueron liberadas y retirado el pegamento. El investigado usaba una sustancia pegajosa llamada liria o liga, utilizada tradicionalmente para cazar pájaros pero que en la actualidad está prohibida.

La investigación se inició cuando del Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) de la Guardia Civil de Rute (Córdoba), dentro del marco de sus competencias de Protección a la Naturaleza y la Biodiversidad, gracias a la colaboración ciudadana, tuvo conocimiento de que unas aves fringílidas se estaban quedando atrapadas en pegamento (liria o liga), que habían colocado en borde de una fuente de la localidad de Rute, para que cuando se posaran a beber agua quedaran atrapadas en el pegamento.

Inmediatamente, una patrulla del Seprona de Rute se desplazó al lugar indicado junto con Policía Local, donde pudieron comprobar lo denunciado y que se encontraban en la fuente tres aves atrapadas en el pegamento, por lo que fueron liberadas y retirado el pegamento de la fuente.

El Pilón de la Molina

La fuente, conocida en la localidad con el nombre del Pilón de la Molina, se encuentra en el catálogo de bienes protegidos incluidos en el Plan General de Ordenación Urbanística de la localidad de Rute, con lo que se ocasionó daños al patrimonio histórico.

Una patrulla del Seprona, en una imagen de archivo. / Manuel Murillo

La investigación concluyó con la investigación de una persona como responsable de los delitos contra la fauna, por la captura de aves protegidas con métodos prohibidos; y, delito contra el patrimonio histórico, por los daños ocasionados a la fuente.

Se recuerda que la utilización de pegamento (liga o liria) para atrapar aves es un método prohibido según establecen las directivas europeas de conservación de aves, por tratarse de un método de captura ilegal, cruel y no selectivo para las aves, donde pueden quedar atrapadas todo tipo de aves, protegidas o no.

Con esta actuación, la Guardia Civil reitera su compromiso con la protección del medio natural y la conservación de la biodiversidad, según señala la Benemérita en una nota de prensa, donde recuerda que la captura de aves fringílidas mediante artes prohibidas constituye una práctica ilegal que conlleva sanciones administrativas y responsabilidades penales.