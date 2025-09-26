Félix Romero: «En Cañete ofrecemos 3.000 euros a cada joven menor de 40 años que adquiera su primera vivienda»

Con ilusión y balance positivo encara Félix Romero, alcalde de Cañete de las Torres, la Feria Real de San Miguel. Tras 27 meses de mandato, el alcalde destaca la transformación que vive el municipio, donde juventud, vivienda y oleoturismo se han convertido en ejes estratégicos. El programa de ayudas de 3.000 euros para jóvenes menores de 40 años que adquieren su primera vivienda, la restauración de la ermita de Madre de Dios y la apuesta por el aceite de oliva virgen extra como producto estrella marcan el pulso de una gestión que mira al futuro con optimismo y confianza.

- Llega un momento clave para hacer balance de este mandato. ¿Qué análisis hace de estos 27 meses de gestión municipal?

Han sido 27 meses intensos y apasionantes. Desde el primer día nos marcamos como meta situar a Cañete de las Torres en el lugar que merece, y hoy podemos decir que nuestro pueblo ya no pasa desapercibido: es un referente cultural, turístico y económico en la provincia. Pero, más allá de los logros, lo más importante es la energía y la ilusión que se respira en nuestras calles. Hemos demostrado que con compromiso y trabajo compartido los sueños se convierten en proyectos reales.

Programa de ayudas de 3.000 euros para jóvenes menores de 40 años que adquieren su primera vivienda. / Casavi

- ¿En qué tanto por ciento puede asegurar que se ha cumplido su programa electoral?

El programa no es un documento cerrado, es un camino vivo. A día de hoy podemos hablar de un cumplimiento en torno al 65 %, pero lo verdaderamente valioso es que hemos sabido sumar nuevas iniciativas que no estaban previstas y que han surgido escuchando a los vecinos. Eso nos hace crecer como pueblo y como equipo.

«El gran reto es seguir abriendo puertas al futuro de nuestra localidad»

- ¿Cuáles han sido los proyectos más destacables a lo largo de este tiempo?

Me quedo con tres grandes líneas: Juventud y vivienda, con las ayudas directas a jóvenes para la compra de su primera casa. Lo digo con orgullo: “Cañete de las Torres ofrece 3.000 euros a cada joven menor de 40 años que adquiera su primera vivienda”. Este programa no solo facilita el futuro de nuestra juventud, también fija población y asegura la continuidad de nuestro pueblo. Turismo y Cultura, que han hecho que Cañete sea un destino de moda gracias a nuestras fiestas, al arte floral, a la recuperación de nuestro patrimonio y, de manera especial, a la restauración de la Ermita de Madre de Dios, un proyecto que une devoción, historia y orgullo colectivo. Transformación urbana y servicios, porque cada obra, cada mejora en instalaciones deportivas o en espacios públicos, mejora la vida diaria de nuestros vecinos. Además, hoy Cañete está más preparado para hacer frente a inclemencias meteorológicas, un reto que asumimos con responsabilidad pensando en la seguridad y bienestar de todos. Y no podemos olvidar nuestra ubicación estratégica: estamos a solo 20 minutos de la BLET de Córdoba y a 30 del CETEDEX de Jaén, dos infraestructuras punteras que crearán empleo y que harán de Cañete un lugar privilegiado, equidistante de ambas y lleno de oportunidades de futuro.

Programa de ayudas de 3.000 euros para jóvenes menores de 40 años que adquieren su primera vivienda. / Casavi

- ¿Qué nuevos retos tiene por delante para este mandato?

El gran reto es seguir abriendo puertas al futuro de nuestra localidad. Queremos consolidar a Cañete como un referente en turismo medioambiental, saludable y sostenible, apostar por el emprendimiento juvenil, impulsar la digitalización y, sobre todo, potenciar un sector estratégico como es el oleoturismo. Nuestro aceite de oliva virgen extra, fruto del esfuerzo de nuestros agricultores, es un producto estrella que nos representa en el mundo. Alrededor de él se abre un universo de oportunidades para generar riqueza, empleo y orgullo de identidad. Y aquí es clave el relevo generacional en el campo, porque necesitamos que los jóvenes encuentren en la agricultura no solo un oficio digno, sino un proyecto de vida vinculado a la innovación, la sostenibilidad y la proyección internacional de Cañete.

«Estamos por el emprendimiento de la juventud y somos un lugar estratégico»

- ¿Qué colaboración mantiene su equipo de gobierno con los colectivos con el Consistorio?

La relación es constante y cercana. Si algo caracteriza a Cañete es la fuerza de su tejido asociativo. Escuchamos, acompañamos y caminamos juntos, porque las asociaciones, hermandades, colectivos culturales y deportivos son el alma de nuestro pueblo. Nuestra obligación como Ayuntamiento es estar siempre de su lado, facilitando y potenciando su labor.

Programa de ayudas de 3.000 euros para jóvenes menores de 40 años que adquieren su primera vivienda. / Casavi

- ¿Qué valoración hace del trabajo que viene desempeñando su equipo de gobierno?

Orgulloso es la palabra. Orgulloso de un equipo, implicado y con vocación de servicio. Cada concejal y cada concejala entiende que su responsabilidad no es un cargo, es un compromiso con los vecinos. Gracias a ese trabajo en equipo hemos podido avanzar tan rápido en tan poco tiempo.

- Llega la feria de su pueblo. ¿Cómo la vive usted y qué mensaje envía a sus vecinos y visitantes?

La Feria Real de San Miguel es el corazón de nuestro calendario festivo, un momento para reencontrarnos, para abrir nuestras puertas y para mostrar lo mejor de nosotros mismos. La vivo con emoción, porque sé lo que significa para cada cañetero. A mis vecinos les digo que disfruten intensamente, que sientan orgullo de su pueblo y que sigamos siendo esa gran familia que siempre sabe recibir al visitante con hospitalidad. Y a quienes nos acompañen de fuera, les invito a descubrir que en Cañete de las Torres encontrarán tradición, alegría y un futuro que se escribe con esperanza.