Comienzan las obras de la nueva oficina del SAE en Fuente Palmera, con una inversión cercana al millón de euros

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, María Dolores Gálvez, acompañada de la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal, Alicia Vílchez, y el alcalde de Fuente Palmera, Francisco Javier Ruiz, ha visitado este viernes esta localidad para presentar el inicio de las obras de construcción de la nueva oficina del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en el municipio. Una infraestructura que, según ha explicado, “supondrá un importante salto cualitativo en la atención tanto a personas demandantes como a empresas de la comarca. Más de 700 metros cuadrados de espacio que nos permitirá contar con mejores instalaciones y servicios para atender a los demandantes de empleo de esta zona de la Vega del Guadalquivir.”

Según informa la Junta en una nota de prensa, la responsable territorial ha agradecido la colaboración del ayuntamiento de Fuente Palmera, que ha cedido el espacio donde se ubicará la nueva sede. En este sentido, ha subrayado que "la colaboración institucional es fundamental si queremos trabajar para mejorar la atención a los ciudadanos, como es este caso".

Actualmente, los técnicos del SAE y del SEPE prestan servicio en un espacio también cedido por el consistorio, pero que no cuenta con las condiciones adecuadas. Con esta nueva oficina, se pretende mejorar significativamente tanto la atención como las condiciones de trabajo del personal técnico.

Plazo de ejecución en el 2026

La empresa Plaza Sistemas ha sido la adjudicataria de las obras, que comenzaron la pasada semana y que cuentan con un plazo de ejecución estimado del primer semestre de 2026. La inversión total asciende a 937.000 euros, de los cuales el 75% son fondos propios de la Junta de Andalucía y el resto (236.000 euros) proviene del Plan Renove del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

Esta actuación se enmarca dentro del plan de modernización de infraestructuras del SAE en la provincia, que incluye también nuevas oficinas en La Rambla, Peñarroya-Pueblonuevo, Lucena y Montilla.

“Esta nueva oficina forma parte de las prioridades estratégicas de la legislatura que se ha marcado la Consejería de Empleo: la transformación del SAE, buscando su modernización y orientación a resultados, así como una mayor capacitación de los medios personales y dotación de medios materiales”, ha afirmado Gálvez.

Transformación del SAE: más allá de las infraestructuras

Gálvez ha recordado que, más allá de la mejora física de los espacios, la modernización más importante del SAE es la transformación de su modelo de funcionamiento, con un enfoque integral, digital y orientado al usuario.

En esta línea, ha destacado el despliegue del nuevo modelo de gestión integral del SAE, que incluye una cartera de servicios renovada tanto para personas como para empresas, y el uso de herramientas telemáticas que aportan autonomía y agilidad a los usuarios.

Entre estas novedades destaca el sistema de Perfilado Estadístico, una herramienta basada en inteligencia artificial y Big Data, que permitirá a los técnicos ofrecer recomendaciones personalizadas de formación y empleo. Este sistema está prácticamente implantado en casi toda la red cordobesa de oficinas.

Asimismo, la delegada ha señalado que se están implementando nuevas herramientas digitales dirigidas a mejorar la atención a las empresas, que estarán disponibles a través de un nuevo portal web especializado.

“En definitiva, lo que perseguimos es que el Servicio Andaluz de Empleo sea útil y ágil tanto con las personas demandantes de empleo como con las empresas, para que encuentren en este nuevo SAE el verdadero espacio para intermediar en un mercado laboral cada vez más complejo”, ha concluido Gálvez.