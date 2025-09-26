Color y brillo en la feria de Pozoblanco

La recta final de la feria en honor de Nuestra Señora de las Mercedes de Pozoblanco llega y con ella los últimos días de unas fiestas que todavía se respiran en la localidad de la comarca de Los Pedroches. Desde el martes, y hasta el domingo, el municipio vive alejado de la rutina diaria y envuelto en el ambiente típico de la última semana completa de septiembre. Esos días quedan marcados en el calendario porque hay quien aprovecha para regresar, otros para celebrar y, otros, para alargar un verano que ya llegó a su fin.

La feria, como viene siendo habitual, tiene dos escenarios diferentes. De día, las miradas se alejan del recinto ferial y es el centro del municipio el que respira mayor vida hasta que, paulatinamente, el gentío se va concentrando en las diferentes casetas del recinto ferial. Las estampas que se registran dejan a centenares de personas disfrutando de los conciertos gratuitos que cada noche animan el pasillo de las casetas familiares, pero también a familias que aprovechan con los más pequeños para disfrutar de las atracciones. Los coches de tope siguen siendo para los jóvenes, que cada día apuran las horas de jornadas que se viven muy diferentes dependiendo la edad. En el otro extremo, los mayores fueron protagonistas en la jornada del miércoles con la comida que ofrece el Ayuntamiento a este sector de la población y que sirve de homenaje a toda una generación.

El pasillo de las casetas familiares acoge conciertos todos los días

De una u otra forma, son días para la celebración donde se hace casi imposible hacerse con una mesa en muchos restaurantes que llevan con reservas desde hace semanas. Son días de reuniones, comidas o quedadas de familias, pandillas o compañeros de trabajo porque vivir la feria es continuar con todas y cada una de las citas que conlleva. Desde recoger el fondo puesto a lo largo de todo el año hasta recibir el fereo -cuantía económica- que algunas familias todavía siguen entregando llegadas estas fechas, pasando por esas salidas con los más cercanos y también con quienes estos días regresan para vivir los días de mayor ajetreo en Pozoblanco.

Son días de escuchar y bailar sevillanas, de disfrutar del coro romero Voces de la Sierra, de comprar turrón en los pocos puestos que siguen resistiendo al paso del tiempo o de echar a la tómbola en busca de la suerte. La feria es casi cíclica, como la noria que ha vuelto este año al ferial tras años de ausencia.

Dispositivo

Para que todo eso funcione hay mucha gente detrás que estos días se afana para que todas las instalaciones sigan limpias, a pesar del ajetreo y paso de gente, para otorgar información a quien lo necesite, para ofrecer un espacio seguro a las madres lactantes o para recordar que las fiestas no son tales si no lo son lejos de las violencias. Son las dos caras de una misma semana que se adentra en sus últimos días.

Y ahí empieza a cobrar protagonismo el mundo del toro y del caballo. Los festejos taurinos comenzaron ayer viernes con la novillada sin picadores, aunque la gran tarde de toros será la de hoy con la participación de los diestros Pablo Aguado, Marco Pérez y David de Miranda, que sustituye al lesionado José María Manzanares. El domingo 28 de septiembre se celebrará la corrida de rejones con toros de la ganadería de Passanha con un cartel formado por Andy Cartagena, Leonardo Hernández y Lea Vicens, tres de los grandes nombres del toreo a caballo en la actualidad.

Actividades para todos los gustos, vivencias de todos los colores que se acumulan en una localidad que el lunes volverá a tomarle el pulso a la rutina, mientras tanto la feria seguirá resonando hasta el último fuego artificial que marque el cierre y el inicio de oficioso del otoño. Así es y así ha sido siempre en Pozoblanco.