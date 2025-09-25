Por problemas de salud
Suspendido el concierto de Camela en la Caseta Municipal de Puente Genil
El importe de las entradas será devuelto en su totalidad en un plazo de cuatro días
El Ayuntamiento de Puente Genil informa de la suspensión del concierto del grupo Camela, previsto para el próximo domingo 28 de septiembre en la Caseta Municipal, debido a la persistencia de los problemas de salud que padece Dionisio Martín Dioni, vocalista de la formación.
Según la nota del Ayuntamiento, el artista ha remitido el correspondiente certificado médico en el que se confirma que continúa afectado por la misma dolencia que ya le impidió actuar el pasado mes de agosto, manteniéndose en situación de baja médica tras la última revisión realizada este mismo jueves.
El Ayuntamiento de Puente Genil "lamenta profundamente no poder llevar a cabo este concierto, pese a las gestiones realizadas con la mejor voluntad de hacerlo posible, y transmite a los miembros del grupo su deseo de una pronta recuperación de su cantante".
Entradas
Asimismo, desde el Ayuntamiento se comunica que el importe de las entradas adquiridas será reembolsado íntegramente y de forma automática en un plazo máximo de cuatro días laborables.
El Consistorio pide disculpas a los seguidores de Camela por las molestias que esta circunstancia, ajena a la organización, pudiera ocasionar.
