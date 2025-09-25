Siete guardias civiles reforzarán el puesto principal de Puente Genil durante seis meses

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) informa en una nota de prensa de que la jefatura autonómica de la Benemérita ha convocado una comisión de servicio urgente para incorporar a siete agentes de refuerzo en el puesto principal de Puente Genil durante seis meses.

La AUGC señala en su comunicado que la convocatoria responde a "la pérdida de numerosos efectivos que se han ido a otros destinos y la preocupante situación en Puente Genil, con varios tiroteos y homicidios".

La asociación explica que se trata de una comisión de servicio para siete guardias civiles, de carácter indemnizable y con una duración inicial de seis meses, desde octubre hasta marzo de 2026, motivada por “las necesidades de personal existentes en el puesto principal de Puente Genil”. Dicha convocatoria se está tramitando con urgencia, señala la AUGC, "teniendo en cuenta que los componentes seleccionados deberán incorporarse el día 1 de octubre".

Uno de los puestos más grandes de la provincia

AUGC recuerda que lleva tiempo avisando de que, "a pesar de tratarse de uno de los puestos más grandes de la provincia, la plantilla de Puente Genil es claramente insuficiente para las actuales necesidades de seguridad de esa localidad, sobre todo teniendo en cuenta que el 19% de los efectivos no están disponibles por encontrarse agregados en otras unidades y equipos especializados o con bajas médicas de larga duración".

La comisión de servicio que ahora se ha convocado "no deja de ser una medida de parcheo, porque no va a solventar el problema -considera la asociación-, al tratarse de refuerzos insuficientes y temporales que apenas pueden cubrir las necesidades más perentorias, como ya ha ocurrido en otras unidades de esta provincia, por ejemplo los puestos de Peñarroya y Villa del Río".

Añade la AUGC que, además, la convocatoria "conlleva un elevado coste para las arcas públicas, porque comisionar a siete efectivos durante seis meses en las condiciones anunciadas supone un gasto de más de 77.000 euros, al tener que abonar a cada uno de los guardias civiles el 80% de la indemnización de residencia eventual".

Según la AUGC, los delitos han aumentado un 3,7% en Puente Genil durante el primer semestre del año, mientras que la criminalidad convencional se ha incrementado un 12,6% durante el mismo periodo, con un "preocupante" crecimiento del 100% en los homicidios dolosos y los asesinatos, así como una subida del 900% en los delitos por tráfico de drogas, "gracias sobre todo al gran trabajo coordinado de guardias civiles y policías locales -dice la asociación-, pero revelando también un considerable incremento en ese tipo de criminalidad".

Datos que se suman a los registrados en el periodo de 2019 a 2024, señala la AUGC, cuando los delitos aumentaron un 25% en Puente Genil, "con crecimientos tan escandalosos como un 700% en las sustracciones de vehículos, un 316% en los delitos de lesiones y riña tumultuaria, un 8,6% en los robos con fuerza en domicilios y un 505% en la cibercriminalidad".

A la vista de esos datos de criminalidad y de plantilla, "no es de extrañar que Puente Genil sea desde hace mucho tiempo el municipio de esta provincia en el que se producen más agresiones a guardias civiles", dice en su nota la Asociación Unificada de Guardias Civiles. "Y por si todo ello fuera poco -añade-, también es preocupante la situación del parque móvil del puesto principal de Puente Genil, porque el 70% de los vehículos se encuentran en mal estado, son muy viejos y tienen muchos kilómetros acumulados".