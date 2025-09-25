La hermandad del Santo Sepulcro de Palma del Río recibe este sábado la medalla de la ciudad

El Ayuntamiento de Palma del Río ha otorgado a la hermandad del Santo Sepulcro y María Santísima de los Dolores la medalla de la ciudad. Tras ser aprobado por el Pleno, el acto oficial se celebrará el próximmo sábado 27 de septiembre y con tal motivo se han preparado varios actos por parte de los hermanos, coincidiendo con el 85 aniversario de la llegada de María Santísima de los Dolores a Palma del Río, por lo que saldrá de forma extraordinaria por las calles de Palma del Río.

Miguel Aguilar, hermano mayor de la hermandad, ha agradecido esta distinción que "empezó a raíz del aniversario de la Virgen". El vicehermano mayor, Alonso Payán, explica que "es un orgullo" recibir esta medalla y que "intentamos estar en todo aquello que nos es posible, ya sea en el área de participación ciudadana, con el resto de asociaciones o dando vida a actividades de cultura" o cualquier otra actividad. Precisamente por esa implicación reciben esta distinción para la que han preparado el rezo vespertino del rosario a la Virgen el sábado a las siete de la tarde.

Para conmemorar este 85 aniversario, la hermandad quiere recordar "las distintas etapas por las que ha pasado la Virgen". Así, la bendición de la imagen fue en 1940 en la parroquia de la Asunción, después estuvieron durante 14 años en el convento de Santo Domingo y en 1954, la hermandad volvió a la que siempre fue su capilla desde que se fundó en la parroquia de San Francisco. Por eso, este sábado, durante el rezo del rosario, recorrerá las calles de Palma del Río entrando de nuevo en la capilla del convento de Santo Domingo, en la Iglesia de San Sebastián, "donde están los mayores que cada Viernes de Dolores visitan a la Virgen", y recorrerán parte del centro del pueblo hasta llegar a la plaza Mayor de Andalucía, en torno a las 21.00 horas, donde se realizará el acto de entrega de la medalla de la ciudad.

En la vuelta de la Virgen de los Dolores a la parroquia de San Francisco acompañará a la imagen, portada en andas, la Banda de Música Villa de Marchena, que interpretará el estreno de una marcha dedicada especialmente para este aniversario.