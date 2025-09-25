La Diputación de Córdoba mejora el firme de un tramo del camino del Arroyo del Coto en Adamuz

El delegado de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura de la Diputación de Córdoba, Andrés Lorite, y el alcalde de Adamuz, Rafael Ángel Moreno, han firmado este jueves el acta de finalización y entrega de las obras de mejora de un tramo del camino rural del Arroyo del Coto, que han sido ejecutadas por la institución provincial.

Lorite ha indicado que este proyecto, que es la segunda fase de la intervención en el camino, ha contado con un presupuesto total de 96.128 euros y ha sido ejecutado por la empresa Exnitransa, para lo que ha contado con un plazo de ejecución de tres meses desde el mes de julio, cuando se iniciaron los trabajos. El delegado de Infraestructuras de la institución provincial ha explicado que "con este proyecto hemos actuado en un tramo de 1,5 kilómetros de los casi diez de longitud de este camino, que precisaba de una intervención con el objetivo de mejorar la transitabilidad y la seguridad del mismo, para lo que se ha rehabilitado el firme con un triple tratamiento superficial, además de la reparación de numerosas ondulaciones y bacheados, y se ha renovado la señalización vertical de la zona reparada para mejorar la seguridad vial".

Este camino discurre por los parajes de La Vega de la Puente y Loma de la Meca en su tramo inicial, dentro del término municipal de Adamuz. Se trata de una vía de comunicación fundamental para facilitar el acceso a las fincas agrícolas de la zona.

"Hemos incluido este proyecto en el Plan Provincial de Obras y Servicios dentro del bienio 2024-2025, como parte del compromiso de la institución provincial en la mejora de aquellas infraestructuras rurales que nos demandan los municipios y que son fundamentales para garantizar el adecuado desarrollo de su actividad económica principal que es la agricultura", ha destacado Lorite.