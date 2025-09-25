Tráfico de drogas
Detenido en Montilla con 256 platas de marihuana en el coche al intentar darse a la fuga
El hombre mostró una una actitud nerviosa e incluso quiso escapar cuando fue parado en un control a la entrada de la localidad
La Guardia Civil ha detenido en Montilla, a un hombre, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras sorprenderlo con 256 platas de marihuana en el interior de su coche, donde también llevaba material para el cultivo.
Según explica la Benemérita en una nota de prensa, la Guardia Civil observó en un punto de verificación de personas y vehículos, establecido en uno de los accesos a la localidad de Montilla, un turismo, que resultó sospechoso a los guardias civiles, por lo que decidieron pararlo e identificar a su conductor.
Tras parar el vehículo, e identificar a su conductor, quien mostró ante los guardias civiles una actitud nerviosa, e incluso intentó darse a la fuga, se procedió al registro del turismo, lo que permitió localizar en su interior un total de 256 platas de marihuana, en fase de crecimiento, cuatro garrafas de abono para su cultivo, además de una navaja y más de 940 euros en billetes fraccionados, siendo todo ello intervenido.
Tráfico de drogas
Ante este hallazgo los guardias civiles procedieron a la detención de esta persona, como presunto autor de un delito de tráfico de droga.
Detenido, drogas intervenidas y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.
- La Fiesta del Queso de Zuheros comienza con una masiva asistencia
- Localizan al conductor de un coche fúnebre que circulaba por la A-4 en Córdoba sin un neumático
- La subdelegada dice que las vacantes de la Guardia Civil en Puente Genil se cubrirán 'lo antes posible
- Un terremoto sentido en Lucena derrumba gran parte del muro exterior del Castillo del Moral
- Los productos cordobeses ganan presencia en la Fiesta del Queso de Zuheros
- Diagnosticado en La Carlota un caso de leishmaniosis en humanos
- El vecino de La Carlota infectado de leishmaniosis se recupera de manera favorable
- Cinco detenidos en Palma del Río en una importante operación contra el narcotráfico con más de cien agentes desplegados