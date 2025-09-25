Detenido en Montilla con 256 platas de marihuana en el coche al intentar darse a la fuga

La Guardia Civil ha detenido en Montilla, a un hombre, como presunto autor de un delito contra la salud pública, por tráfico de drogas, tras sorprenderlo con 256 platas de marihuana en el interior de su coche, donde también llevaba material para el cultivo.

Según explica la Benemérita en una nota de prensa, la Guardia Civil observó en un punto de verificación de personas y vehículos, establecido en uno de los accesos a la localidad de Montilla, un turismo, que resultó sospechoso a los guardias civiles, por lo que decidieron pararlo e identificar a su conductor.

Tras parar el vehículo, e identificar a su conductor, quien mostró ante los guardias civiles una actitud nerviosa, e incluso intentó darse a la fuga, se procedió al registro del turismo, lo que permitió localizar en su interior un total de 256 platas de marihuana, en fase de crecimiento, cuatro garrafas de abono para su cultivo, además de una navaja y más de 940 euros en billetes fraccionados, siendo todo ello intervenido.

Tráfico de drogas

Ante este hallazgo los guardias civiles procedieron a la detención de esta persona, como presunto autor de un delito de tráfico de droga.

Detenido, drogas intervenidas y diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial.