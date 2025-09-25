El desplome acelera la necesidad de una rehabilitación integral del castillo de Lucena

El desplome parcial acaecido el pasado domingo en un muro exterior del Castillo del Moral de Lucena y la detección de grietas acelerarán la ejecución de una rehabilitación general, de forma que el Ayuntamiento licitará con prontitud la redacción del proyecto a profesionales externos y pretende concurrir durante 2026 al 2% Cultural. En el pleno de este último miércoles, la edil de Patrimonio, Charo Valverde, informó sobre la activación del procedimiento pertinente con la finalidad de "tenerlo todo preparado" y optar a las ayudas gubernamentales.

El contenido del propio plan técnico y el importe económico definirán una eventual división en fases de la restauración global del monumento construido desde el siglo XI.

Entretanto, a modo de actuación de urgencia, en este final de semana y antes de la procesión magna del sábado concluirán unos primeros trabajos de entibado de la zona afectada. A instancias del arqueólogo de la Junta de Andalucía, el Consistorio colocará una estructura provisional que limitará el impacto visual.

A continuación, la intervención proseguirá con el desmontaje del paramento desplomado, el desarrollo de un sondeo que, sobre todo, dilucidará la existencia de filtraciones de agua, y la restitución con la piedra original o, en su caso, si escaseara el material, con elementos de la cantera.

Intervención con remanentes

En este año, el Ayuntamiento disponía de unos 50.000 euros extraídos de los remanentes de tesorería y, en principio, destinados a la limpieza de las tejas, la subsanación de las goteras en la sala de la Cueva del Ángel y la reposición del enfoscado de los muros del patio de armas. Finalmente, este dinero se derivará a la intervención perentoria. En el pleno, Valverde explicó que existe constancia de sendos planes de mantenimiento y conservación efectuados entre 2004 y 2007 y, posteriormente, de 2008 a 2011.

Ahora, la causa del derrumbamiento se achaca a la disgregación del compuesto utilizado en el aglomerado de las piedras a consecuencia de las lluvias y el calor extremo. "Hay más grietas, pero nos han comunicado que no son peligrosas", apuntó Valverde.

La edil de Patrimonio expresó un "no rotundo" al rechazar las acusaciones sobre una nula "previsión" y la "insuficiente" prevención expuestas por Ciudadanos. El Ayuntamiento sí ha paralizado la fuente del recinto y suspende el riego. Desde el PSOE conectaron la caída de las piedras con anegaciones y fugas desde las tuberías.

Punto limpio

Por lo demás, dos mociones, entre un total de tres proposiciones y ambas por unanimidad, resultaron aprobadas en la sesión ordinaria de septiembre. Hasta tres enmiendas del equipo de gobierno, y que conllevaron, además, la eliminación de otros dos puntos, asimiló la moción elevada por Ciudadanos para la instalación de un contenedor inteligente en el punto limpio, además de añadir otras medidas de seguridad, limpieza y vigilancia.

El texto contempla la continuación del estudio sobre la instalación de cámaras de vigilancia; realizar las consultas oportunas para analizar los potenciales efectos positivos del contenedor inteligente y, en su caso, añadirlo al convenio con Epremasa; y proceder, desde el Ayuntamiento, al desalojo de enseres y materiales depositados en la parcela colindante.

Y, también por unanimidad, logró validez plenaria la moción de Vox basada en la proporción de denominación de las vías pertenecientes a diseminados o agrupaciones de viviendas.

No obstante, afloraron tanto críticas como recelos de los partidos de la oposición. PSOE e Izquierda Unida apuntaron que esta iniciativa consta de numerosos antecedentes, sin concretar, y tanto Ciudadanos como el equipo de gobierno vertieron diferentes dudas jurídicas.

La tercera moción, de respaldo al pueblo palestino ante el "genocidio perpetrado por Israel" y formulada por el PSOE terminó excluida. A petición de Vox, el secretario entendía que, por su contenido, trascendía las competencias locales y tanto Vox como Ciudadanos y PP respaldaron la retirada del punto del orden del día.