El Ayuntamiento de Cabra licita por 1,4 millones la limpieza de las dependencias e inmuebles municipales

El Ayuntamiento de Cabra ha sacado a licitación por un importe total de 1.458.583,16 euros la contratación del servicio integral de limpieza de todas las dependencias municipales e inmuebles, por un periodo de dos años, más dos posibles prórrogas anuales.

Así lo ha dado a conocer a CÓRDOBA la delegada municipal de Medio Ambiente, Infraestructuras y Movilidad Sostenible, María José Romero, quien ha indicado que el objeto del mismo, según el pliego de prescripciones técnicas, "se basa en la necesidad de la contratación de este servicio para el correcto funcionamiento de los servicios de limpieza que se desarrollan en los inmuebles del Ayuntamiento, garantizando siempre las condiciones básicas de higiene y salubridad que se requieren para el funcionamiento de las actividades que se desarrollan en los mismos, así como la seguridad y salud de los empleados y ciudadanos que trabajan y acceden a dichos inmuebles".

La licitación que fue publicada este pasado martes 23 de septiembre en la Plataforma de Contratación del Sector Público y permitirá resolverse el próximo 3 de diciembre, una vez se proceda a la apertura de las proposiciones económicas realizadas por una o varias empresas interesadas, a uno o varios lotes de los ocho en los que se presentan las dependencias e inmuebles municipales y para lo que tienen 30 días naturales para presentar sus ofertas.

En los mencionados lotes se encuentran el Teatro El Jardinito y la Casa de la Cultura, por un importe total de 112.721,44 euros; el edificio consistorial, el aseo autolimpiable del parque de La Tejera, la Escuela de Adultos, la UNED y el centro médico de las Huertas Bajas, por 69.860,32 euros; los colegios públicos Andrés de Cervantes, Juan Valera, Nuestra Señora de la Sierra y Carmen de Burgos, por 264.480,55 euros; el Área Municipal de Deportes, por 132.481,46 euros; el Centro Municipal Integrado y el Área Municipal de Bienestar Social, por 78.026,72 euros; el Centro Adie, la Oficina de Turismo, el mercado de abastos y la sede de Protección Civil, por 58.752,30 euros; la Casa de la Juventud, los aseos del Botellón y los locales de ensayo, por 30.506,26 euros y el último de los ocho lotes, que, por un importe de 109.440,30 euros, incluye los aseos del mercadillo de los lunes, el cementerio municipal San José, la Ciudad de los Niños y los aseos de los parques Alcántara Romero y Europa.