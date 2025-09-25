El Ayuntamiento de Cabra se dota de nuevos equipos informáticos

El proyecto Cabra Infraestructuras Digitales, financiado gracias a los fondos europeos Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, dotados con 140.873,16 euros, ha permitido al Ayuntamiento dotarse de nuevas infraestructuras tecnológicas que, progresivamente, le permiten "avanzar en la modernización de la Administración local, principalmente en el ámbito de la disponibilidad de los trabajadores públicos". Así lo ha señalado la delegada municipal de Comunicación y Nuevas Tecnologías, Sara Alguacil, precisando que gracias a ello «pudimos incrementar el parque de puestos de trabajo con movilidad en el ayuntamiento con un total de 58 equipos, de forma que el empleado pueda realizar sus funciones desde cualquier lugar, así como la adecuación de los puestos que en la actualidad están operativos».

Igualmente, la subvención ha permitido ampliar el número de ordenadores en 12 equipos portátiles más (19.187,60 euros) y mejorar la infraestructura de telecomunicaciones del consistorio mediante procesos como la sustitución de la red wifi, la reordenación de armarios rack o la migración a un servidor externo de los servicios ofrecidos por el Centro de Procesamiento de Datos (CPD) del Ayuntamiento "con el objetivo de incorporar nuevas soluciones que aporten mayor eficiencia energética y sostenibilidad", según Alguacil, que ha cifrado en torno a los 15.000 euros la cuantía de estos trabajos, para lo que se ha contado con el soporte técnico de la Empresa Provincial de Informática, Eprinsa.

Trabajo en remoto

Alguacil apuntaba también que, gracias a esta inversión, más de medio centenar de trabajadores municipales pueden desarrollar su trabajo en remoto, lo que no sólo permitirá el teletrabajo, sino también la posibilidad de trabajar desde cualquier sede municipal.

Todo ello, terminaba la edil, "como parte del proceso de transformación digital con el que estamos modernizando las infraestructuras y sistemas de información del Ayuntamiento y, por ende, posibilitando la mejora de los servicios que prestamos".