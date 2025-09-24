La Semana Santa de Baena recibe la acreditación como fiesta de Interés Turístico Internacional

«Es un honor inmenso para mí, como alcaldesa, haber conseguido para Baena poner en el mapa mundial a la localidad con nuestra Semana Santa, con el sello de Fiesta Interés Turístico Internacional, lo que supone un hito importante porque equiparamos Baena con la Semana Santa de Granada, Málaga y Sevilla». Con estas palabras se expresaba este miércoles María Jesús Serrano tras recibir el diploma por parte del Ministerio de Turismo, en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid y presidida por el ministro Jordi Hereu.

«Nuestra singularidad, originalidad, nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad popular y nuestra forma de gobernanza, donde la mujer participa activamente, hacen que nos merezcamos ser marca España. Ahora tenemos una gran oportunidad como pueblo y una gran responsabilidad para seguir trabajando por nuestra Semana Santa», añadió la alcaldesa.

Diez incorporaciones

La Semana Santa baenense recibió la distinción junto a otras nueve celebraciones –seis de interés turístico nacional y cuatro internacionales–. Con estas nuevas incorporaciones, el listado de Fiestas de Interés Turístico Nacional asciende a 164 y el de las Fiestas de Interés Internacional a 86.

En la ceremonia, a la que asistieron alcaldes y concejales de los municipios reconocidos, representantes de comunidades autónomas y promotores de los festejos, así como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, Hereu destacó el «salto de calidad para nuestros destinos que implican estas distinciones, que contribuyen a intensificar la promoción internacional de nuestro país y a avanzar en la desestacionalización de los flujos turísticos».