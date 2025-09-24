Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Semana Santa de Baena recibe la acreditación como fiesta de Interés Turístico Internacional

La alcaldesa recibe el diploma que la acredita en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid y presidida por el ministro Jordi Hereu

María Jesús Serrano, en el centro, con el resto de representantes de los municipios reconocidos.

María Jesús Serrano, en el centro, con el resto de representantes de los municipios reconocidos. / CÓRDOBA

Baena

«Es un honor inmenso para mí, como alcaldesa, haber conseguido para Baena poner en el mapa mundial a la localidad con nuestra Semana Santa, con el sello de Fiesta Interés Turístico Internacional, lo que supone un hito importante porque equiparamos Baena con la Semana Santa de Granada, Málaga y Sevilla». Con estas palabras se expresaba este miércoles María Jesús Serrano tras recibir el diploma por parte del Ministerio de Turismo, en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid y presidida por el ministro Jordi Hereu.

«Nuestra singularidad, originalidad, nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad popular y nuestra forma de gobernanza, donde la mujer participa activamente, hacen que nos merezcamos ser marca España. Ahora tenemos una gran oportunidad como pueblo y una gran responsabilidad para seguir trabajando por nuestra Semana Santa», añadió la alcaldesa.

Diez incorporaciones

La Semana Santa baenense recibió la distinción junto a otras nueve celebraciones –seis de interés turístico nacional y cuatro internacionales–. Con estas nuevas incorporaciones, el listado de Fiestas de Interés Turístico Nacional asciende a 164 y el de las Fiestas de Interés Internacional a 86.

En la ceremonia, a la que asistieron alcaldes y concejales de los municipios reconocidos, representantes de comunidades autónomas y promotores de los festejos, así como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, Hereu destacó el «salto de calidad para nuestros destinos que implican estas distinciones, que contribuyen a intensificar la promoción internacional de nuestro país y a avanzar en la desestacionalización de los flujos turísticos».

Un foro destaca en Lucena que las ciudades medias refuerzan el turismo cultural y patrimonial

La Semana Santa de Baena recibe la acreditación como fiesta de Interés Turístico Internacional

El pleno de la Diputación de Córdoba rechaza una moción para condenar el genocidio en Gaza

La Diputación de Córdoba exige a la DGT asuma todo el coste de los exámenes de conducir

El barrio de San Francisco de Palma del Río ofrece 50 kilos de garbanzos en su potaje solidario

El Ayuntamiento de Palma del Río congela las ordenanzas fiscales, con bonificaciones de hasta el 90%

Belalcázar e Hinojosa recrean en una representación teatral los orígenes de la mesta

La Diputación exige al Gobierno que no beneficie al jamón de Guijuelo frente a otras denominaciones como la de Los Pedroches

