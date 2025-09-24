Recepción oficial
La Semana Santa de Baena recibe la acreditación como fiesta de Interés Turístico Internacional
La alcaldesa recibe el diploma que la acredita en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid y presidida por el ministro Jordi Hereu
«Es un honor inmenso para mí, como alcaldesa, haber conseguido para Baena poner en el mapa mundial a la localidad con nuestra Semana Santa, con el sello de Fiesta Interés Turístico Internacional, lo que supone un hito importante porque equiparamos Baena con la Semana Santa de Granada, Málaga y Sevilla». Con estas palabras se expresaba este miércoles María Jesús Serrano tras recibir el diploma por parte del Ministerio de Turismo, en una ceremonia celebrada en el Teatro Real de Madrid y presidida por el ministro Jordi Hereu.
«Nuestra singularidad, originalidad, nuestra identidad, nuestras tradiciones, nuestra religiosidad popular y nuestra forma de gobernanza, donde la mujer participa activamente, hacen que nos merezcamos ser marca España. Ahora tenemos una gran oportunidad como pueblo y una gran responsabilidad para seguir trabajando por nuestra Semana Santa», añadió la alcaldesa.
Diez incorporaciones
La Semana Santa baenense recibió la distinción junto a otras nueve celebraciones –seis de interés turístico nacional y cuatro internacionales–. Con estas nuevas incorporaciones, el listado de Fiestas de Interés Turístico Nacional asciende a 164 y el de las Fiestas de Interés Internacional a 86.
En la ceremonia, a la que asistieron alcaldes y concejales de los municipios reconocidos, representantes de comunidades autónomas y promotores de los festejos, así como la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez, Hereu destacó el «salto de calidad para nuestros destinos que implican estas distinciones, que contribuyen a intensificar la promoción internacional de nuestro país y a avanzar en la desestacionalización de los flujos turísticos».
