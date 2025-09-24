Política
El pleno de la Diputación de Córdoba rechaza una moción para condenar el genocidio en Gaza
PSOE e IU se quedan solos en la defesa del pueblo palestino y no consiguen el apoyo ni de PP ni de Vox
Los grupos provinciales de PSOE e IU en la Diputación de Córdoba no han conseguido los apoyos necesarios para sacar adelante una moción de condena al genocidio en Gaza, originaria de los socialistas, a los que se ha sumado IU, pero que no ha sido aprobada por los votos en contra de PP y Vox.
El portavoz del PSOE en la Diputación, Esteban Morales, encargado de defender la moción, ha pedido que la institución provincial se posicione de lado del Gobierno central en este asunto, denunciando "el genocidio en Gaza, cometido por el gobierno de Netanyahu".
Un genocidio "en tiempo real"
Mientras, la portavoz de IU, Irene Ruiz, ha recordado que "hablamos de vidas humanas siendo masacradas diariamente, un genocidio en tiempo real y retransmitido en vivo y en directo". Ruiz ha reprochado que ni PP ni Vox digan la palabra genocidio cuando "vemos diariamente la cruda realidad de niños y niñas asesinados, personas tiroteadas mientras esperan a coger alimentos, escuelas y hospitales barridos o familias enteras borradas de la faz de la tierra".
Por su parte, la diputada delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana, Auxiliadora Moreno, del PP, ha pedido, por un lado, "la liberación inmediata de todos los rehenes" señalando que "Hamás no es parte de la solución, sino el mayor enemigo del pueblo palestino"; y, por otro, ha reconocido que "la legítima defensa de Israel tiene límites", al tiempo que ha pedido el alto al fuego y corredores humanitarios seguros. Tanto su grupo como el de Vox no han secundado la moción de apoyo al pueblo palestino.
