La Plaza de las 88 Viviendas de Montilla recordará la figura de ‘El Niño Ríos’

El Ayuntamiento ultima los trámites para renombrar este popular enclave urbano

Plaza de las 88 Viviendas de Montilla / JOSÉ ANTONIO AGUILAR

Montilla

El Ayuntamiento de Montilla última los trámites para que la Plaza de las 88 Viviendas pase a denominarse Rafael Pérez Tejada El Niño Ríos, un gesto que pretende vincular este espacio urbano con la memoria de una de las sagas familiares más queridas de la barriada de Pedro Ximénez. La propuesta, que se ha sometido a información pública durante un mes desde su publicación en el tablón de edictos el pasado 25 de agosto, ha podido ser consultada por cualquier persona interesada en la Secretaría del Consistorio para hacer alegaciones o sugerencias durante ese plazo.

El procedimiento sigue las estipulaciones del Reglamento Municipal de Honores y Distinciones y cuenta como instructora del expediente con Rosa María Rodríguez Ruz, portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida.

Homenaje

El cambio de denominación de la plaza busca rendir tributo a Rafael Pérez Tejada, conocido popularmente como El Niño Ríos, cuya familia ha estado estrechamente ligada a la vida social, política y cultural de Montilla.

La iniciativa llega más de un año después de que el enclave estrenara una nueva imagen tras las obras de regeneración urbana impulsadas por el Ayuntamiento, con un presupuesto de 97.000 euros.

El nombre de Rafael Pérez Tejada evoca inevitablemente la figura de su padre, Luis Pérez Baena, conocido también como El Niño Ríos. Tabernero, militante comunista y referente social en la Montilla del siglo XX, abrió una taberna que pronto se convirtió en lugar de encuentro de jornaleros, vecinos y forasteros.

TEMAS

