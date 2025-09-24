‘Lucena Vive la Pasión’: horarios, itinerarios y otros detalles sobre la procesión magna del 27 de septiembre

El sábado 27 de septiembre, Lucena celebra la procesión magna Lucena Vive la Pasión, organizada con motivo del Jubileo 2025 y que coincide con el Día Mundial del Turismo. Para que propios y extraños disfruten de este acontecimiento extraordinario, la Agrupación de Cofradías de Lucena ha publicado un Dossier informativo sobre la Semana Santa y la santería lucentinas donde. El documento, además de ofrecer los detalles de la magna, pone el acontecimiento en contexto, explicando las peculiaridades de la tradición única de la santería.

El dossier recuerda, entre otras cosas, que la santería en Lucena es el modo peculiar de procesionar los tronos sobre el hombro, a cara descubierta y al ritmo del tambor, cuyo valor antropológico, etnográfico y emocional trasciende lo estandarizado. "Es un rito único en el mundo y de señeros valores estéticos, siendo particular el hecho también de que no se ensaya: se vive en plenitud en el instante procesional". La santería, recientemente reconocida como Bien de Interés Cultural Nacional, es la seña de identidad de la Semana Santa lucentina.

Todo sobre la magna de Lucena

18 pasos de las 17 cofradías de Pasión

La procesión magna reunirá 18 pasos procesionales de las 17 cofradías de Pasión de la localidad. Organizada por la Agrupación de Cofradías, y con el patrocinio del Ayuntamiento de Lucena y la Diputación de Córdoba, la magna tendrá un recorrido cronológico de la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo y estará presidida por la Virgen de Araceli, patrona de Lucena y del Campo Andaluz, además de alcaldesa perpetua de la localidad.

Más de seis horas de recorrido y ocho templos

17.30 horas. Es el momento en que la Hermandad de Tambores de Lucena realizará un paseíllo recorriendo toda la carrera oficial.

17.30 horas. Es el momento en que la Hermandad de Tambores de Lucena realizará un paseíllo recorriendo toda la carrera oficial.

19.00 horas. A esa hora está previsto el inicio de la carrera oficial, que empieza en la calle Alcaide y finalizará en la intersección de El Peso con calle El Agua, con la Plaza Nueva como gran escenario central y donde se ubicarán 1.853 localidades, con acceso controlado, cuya recaudación se destinará a la labor de Cáritas Parroquiales en Lucena.

18.25 horas. En ese momento comenzarán los desfiles procesionales que se prolongarán hasta pasada la madrugada, con la participación de más de 1.300 personas en el Cortejo Oficial.

Los templos de inicio de los diversos recorridos serán: Iglesia Mayor Parroquial de San Mateo Apóstol, Iglesia Parroquial de Santo Domingo de Guzmán, Iglesia Parroquial de Santiago Apóstol, Iglesia Conventual Madre de Dios de los RR.PP. Franciscanos, Iglesia de San Pedro Mártir, Capilla de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Capilla de las Filipensas y Ermita de Dios Padre.

Cartel de la magna de Lucena. / CÓRDOBA