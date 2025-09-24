Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la Casa de los Mora

Un foro destaca en Lucena que las ciudades medias refuerzan el turismo cultural y patrimonial

La Fundación analiza casos de éxito en la gestión, comercialización e innovación

Un momento de la inauguración del foro en la Casa de los Mora.

Un momento de la inauguración del foro en la Casa de los Mora. / M. González

Manuel González

Manuel González

Lucena

Un foro analiza este miércoles en Lucena diferentes casos de éxito de la promoción turística desde la Fundación Ciudades Medias. Agencias de viajes, técnicos y empresas tecnológicas, junto a representantes municipales de las localidades de Alcalá la Real, Antequera, Écija, Estepa, Puente Genil y Lucena se han congregado en la Casa de los Mora con este fin.

En la antesala del Día Mundial del Turismo, que se celebra este sábado, el avance en el turismo cultural suponía el hito principal. Los intervinientes plantearon estrategias innovadoras, facilitándose espacios de trabajo en red.

Aurelio Fernández, alcalde de Lucena, se refirió en su intervención a la fortaleza «social, económica y cultural» de estos municipios. Con el título El turismo cultural, clave en el desarrollo territorial, se sucedieron ponencias y mesas redondas, abordándose temáticas como el valor del patrimonio, la comercialización o la tecnología.

Ana Cebrián, presidenta de la Fundación, encuadró a la materia turística como germen «del crecimiento del territorio y no vaciamiento de las ciudades rurales». Una mesa de debate integrada por los seis alcaldes supuso la clausura del foro, en el que Eduardo Lucena, delegado territorial de Turismo de la Junta de Andalucía, resaltó que «el 45% del turismo» en Andalucía procede del concepto «cultural o patrimonial». Presentación de proyectos sobre mototurismo o autocaravanas y talleres formativos ocuparon la tarde.

